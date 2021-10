Tour de Lombardie: Pogacar dans l’histoire, Alaphilippe piégé

Tadej Pogacar a remporté ce samedi le Tour de Lombardie, dernier Monument de la saison cycliste. Le Slovène s’est imposé devant Fausto Masnada et Adam Yates. Favori, Julian Alaphilippe a raté son final et s’est contenté de la sixième place à l’arrivée.

Quelle année 2021 pour Tadej Pogacar! A seulement 23 ans, le Slovène a remporté ce samedi le Tour de Lombardie et boucle ainsi une saison fabuleuse.

En plus de la spectaculaire course italienne, le leader de l’équipe UAE Emirates a également levé les bras sur Liège-Bastogne-Liège en avril dernier et est devenu le premier coureur à s’imposer sur deux Monuments du cyclisme la même année depuis John Degenkolb en 2015.

Et pourtant, on ne donnait pas forcément beaucoup de crédit à l’attaque du Slovène ce samedi. A 35 kilomètres de l’arrivée, ses chances de victoire semblaient plus qu’incertaines compte-tenu du gros rythme imposé par la Deuceuninck-Quick Step en tête du peloton des favoris. Mais voilà, Tadej Pogacar n’est pas un coureur comme les autres. Si Fausto Masnada a bien fini par le reprendre, le Slovène a réussi à résister à l’Italien pour s’adjuger ce Tour de Lombardie au sprint.

"Après toute cette saison c’est juste fou de terminer la saison comme cela. Je n’ai pas de mots, s’est félicité Tadej Pogacar auprès de Eurosport. Je pensais que des gens prendraient ma roue (au moment de son attaque à 35km de l’arrivée). La course a été très dure avant et ils n’ont pas réussi à suivre. Je savais que Masnada n’était pas le meilleur sprinteur mais qu’il revenait dans les parties techniques de la descente car il connaissait par cœur ces routes alors que c’était ma première fois sur cette course. Heureusement on a terminé avec assez d’avance sur le groupe derrière."

Pogacar plus fort que Merckx et Coppi

C’est simple, le champion de 23 ans devient le plus jeune coureur de l’histoire à remporter le Tour de France et le Tour de Lombardie la même année. Avant lui, seuls deux légendes de la discipline y sont parvenus: Fausto Coppi (1949) et Eddy Merckx (1969, 1971, 1972 et 1973).

Et Tadej Pogacar de conclure en laissant éclater une joie toute mesurée: "Je ne sais pas, toutes les victoires sont importantes même si celle-là est très spéciale. J’avais rêvé de courir le Tour de Lombardie et là maintenant je l’ai gagné. C’est fou."

Alaphilippe se rate, trois Français dans le Top 10

Vainqueur au terme d’un joli numéro, Tadej Pogacar n’aurait pas pu faire grand-chose si les autres favoris et notamment Julian Alaphilippe s’étaient mieux organisés dans le final.

Lancé dans une chasse folle, le double champion du monde tricolore a peut-être paru trop fort aux autres prétendants à la victoire. Primoz Roglic, Adam Yates ou même Romain Bardet et David Gaudu n’ont pas semblé vouloir (ou pouvoir) développer une stratégie commune pour contrer le phénomène Pogacar.

Mais voilà, faute d’une coordination dans ce groupe de contre, Tadej Pogacar a raflé la mise et pousser ses rivaux à se battre pour les places d’honneurs. Dans un ultime sursaut d’orgueil, Adam Yes a pris la troisième place devant Primoz Roglic. Les Français, eux, ont fait un tir groupé avec Julian Alaphilippe sixième devant David Gaudu (7e) et Romain Bardet (8e).

"Cela s’est plutôt bien passé jusque dans le final. On a senti que la course était de plus en plus dur, a reconnu avec déception Julian Alaphilippe à l’arrivée de ce Tour de Lombardie. Après cela a été un peu sauve qui peut. L’équipe a fait un super boulot." Malgré le boulot des Deceuninck, malgré la présence de tous les favoris dans le final, le plus fort c’était Pogacar, tout simplement.