Tour de Lombardie: Alaphilippe raconte ce qui lui a manqué pour battre Pogacar

Julian Alaphilippe a pris ce samedi la sixième place du Tour de Lombardie remporté par Tadej Pogacar. Le Français s’est félicité de la performance collective de la Deceuninck-Quick Step, avant d’expliquer pourquoi il n’avait pas pu résister au vainqueur slovène.

Double champion du monde en titre, Julian Alaphilippe avait coché le Tour de Lombardie ce samedi pour boucler une année 2021 fantastique marquée notamment par la naissance de son fils Nino et son deuxième sacre mondial. Malheureusement pour le Français, Tadej Pogacar était tout simplement trop fort et a, une nouvelle fois, écrit l’histoire du cyclisme en remportant un deuxième Monument cette saison en plus du Tour de France.

Grandissime favori de la course italienne, Julian Alaphilippe n’a pas réussi à résister à l’attaque du Slovène à 35 kilomètres de l'arrivée, puis s’est fait piéger avec les autres prétendants à la victoire finale en laissant le duo Masnada-Pogacar s’envoler dans le final.

Le Français a ensuite largement esquivé les questions des journalistes d'un simple mais amer "je n'ai rien fait" après sa sixième place à l’arrivée, juste devant David Gaudu et Romain Bardet.

Alaphilippe la joue collectif

Forcément un peu déçu de son résultat personnel, Julian Alaphilippe a préféré retenir la belle deuxième place de son coéquipier Fausto Masnada. Après avoir tout tenté pour ramener son leader dans la roue de Tadej Pogacar, l’Italie a été autorisé à jouer crânement chance dans le final.

"Cela s’est plutôt bien passé car voilà, on était toujours représenté à l’avant jusque dans le final. On a senti que vraiment la course était de plus en plus dure donc on a durci. Mais après c’était un peu sauve qui peut, a reconnu Julian Alaphilippe au micro de Eurosport. On se retrouvé devant avec Joao Almeida et Fausto Masnada. Toute l’équipe a fait un super boulot. Fausto s’est retrouvé devant mais il a fait un super travail avant. On ne savait pas trop ce que cela allait donner. Finalement on a décidé de jouer sa carte à fond et puis voilà il fait deuxième derrière Pogacar. C’est déjà pas mal."

"J’étais à la limite comme tous ceux avec moi"

Venu avec de grosses ambitions sur ce Tour de Lombardie, des routes où il avait pris la deuxième place en 2017 derrière Vincenzo Nibali, Julian Alaphilippe s’est finalement contenté de cette place dans le Top 10.

Relancé sur d’éventuels regrets par rapport à la stratégie, le Français a enchaîné: "Bah non, je suis content et j’ai vraiment apprécié cette journée, c’était vraiment une belle course et c’était chouette. Très heureux d’avoir terminé la saison."

Histoire de tordre un peu le cou aux rumeurs suggérant qu’il pourrait être frustré de son résultat du jour, "Alafpolak" a également précisé qu’il lui manquait un peu de jus, après une semaine plus compliquée que prévu.

"Peut-être il me manquait un peu de confiance pour faire le jump sur l’attaque Pogacar parce que dans les jambes cela allait bien. J’étais à la limite comme tous ceux avec moi dans le groupe et on n’était plus beaucoup. C’était un peu compliqué ces derniers jours (il était malade, ndlr) et je ne savais pas si j’étais capable de suivre. Fausto l’a fait à ma place et est allé au bout. Malheureusement on ne gagne pas mais c’est une belle place que faire deuxième sur un Monument."