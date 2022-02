Cyclisme: enfin une victoire pour Coquard après 551 jours de disette

Nouvelle recrue de Cofidis, Bryan Coquard a remporté jeudi la deuxième étape de la 52e Etoile de Bessèges disputée entre Saint-Christol-lez-Alès et Rousson (Gard). Un soulagement pour le sprinteur de 29 ans.

Il attendait ça depuis le 1er août 2020 et un succès sur La Route d'Occitanie. Pour la première fois depuis 551 jours, Bryan Coquard a levé les bras. Critiqué après une saison blanche, le sprinteur français a signé sa première victoire chez Cofidis ce jeudi en remportant jeudi de belle manière la deuxième étape de l’Etoile de Bessèges, courue sur 155,9 km entre Saint-Christol-lez-Alès et Rousson (Gard). Le "Coq" n’était pourtant pas le vainqueur le plus attendu à l’arrivée de cette étape conclue par l’ascension du plateau du Castellas, deux kilomètres à forts pourcentages entrecoupés d’un léger replat.

Mais il s'est tout de même imposé devant le Danois Mads Pedersen (Trek-Segafrefo), champion du monde 2019 et qui reste leader du classement général, et le Norvégien Tobias Halland Johannessen (Uno-X), vainqueur du dernier Tour de l’Avenir. "C’était une arrivée dure comme je pouvais les aimer avant. C’était plus compliqué ces dernières années", a reconnu Coquard, nonuple vainqueur d’étape sur l’épreuve gardoise. "Il y a eu des petites choses écrites dernièrement dans les journaux qui ne m’ont pas plu du tout. J’ai répondu sur le vélo", a insisté le sprinteur de 29 ans, en écho aux récentes déclarations de son ancien manager, Jérôme Pineau (B&B Hôtels KTM) dans la presse.

Pinot pourrait se montrer vendredi

Pour s'imposer jeudi, Coquard, qui visait plutôt l’étape de mercredi à Bellegarde, a débordé Mads Pedersen et son maillot corail de leader dans le dernier virage à 50m de la ligne et à la corde. "J’ai été trop court de 50 mètres. Bryan était très rapide, ce n’est pas une déception de perdre contre lui", a assuré le Danois, qui accentue son avance au classement général. Vendredi, la troisième étape autour de Bessèges (155,6 km) est la seule à ne pas se terminer en montée mais elle est considérée comme l’étape-reine de la semaine et donc, promise aux grimpeurs.

"J’imagine des grimpeurs en retard au général comme Thibaut Pinot (18e à 1 min. 26’ ndlr) tenter quelque chose, a réagi Coquard. Je ne pourrai pas répondre du tac-au-tac mais avec une équipe solide et de bonnes jambes, cela reste une bonne occasion."