Cyclisme: Geraint Thomas remercie la police de Menton qui a retrouvé son vélo volé

Geraint Thomas, le coureur britannique de la formation Ineos-Grenadiers et vainqueur du Tour de France en 2018, a publié un message de remerciements en direction de la police de Menton qui a retrouvé son vélo, volé devant un café.

Geraint Thomas a vécu un week-end mouvementé dans le sud de la France. Dimanche, le vainqueur du Tour de France 2018 a publié un message sur les réseaux sociaux pour dénoncer le vol de son vélo alors qu’il s’était arrêté prendre un café dans un établissement de la ville de Menton (Alpes-Maritimes).

"Belle balade, avait-il écrit de manière ironique sur son compte Twitter. Arrêt café sympathique à Menton excepté le fait que quelqu’un a volé mon vélo. Maintenant, je suis dans un Uber pour rentrer chez moi. C’est un Dogma F avec des autocollants F12 (de la marquer Pinarello) avec des roues dépareillées et qui a besoin d’être lavé."

Quelques heures plus tard, bonne nouvelle! Le coureur britannique a retrouvé son bien. Il s’est mis en scène avec les policiers de Menton… et de son vélo, retrouvé. "Un grand merci à la police de Menton pour leur aide, tout est bien qui finit bien." Il a promis de parler de cette mésaventure dans son podcast.

Le natif de Cardiff (pays de Galles) réside à Monaco durant l’année. Une ville située à une dizaine de kilomètres de l’endroit des faits. A 35 ans, le coureur devrait poursuivre sa carrière au sein de la formation Ineos-Grenadiers (où il évolue depuis 2010) comme il l’a récemment confié à BBC Wales.

Une prolongation en approche

"C'est à peu près réglé mais ce n'est toujours pas signé, donc je ne veux pas l’annoncer, a-t-il déclaré. C'est difficile. J'ai dû séparer l'aspect émotionnel et l'aspect commercial des choses. Je connais Dave [Brailsford, patron de l'équipe Ineos] depuis 2003 et cette relation est évidemment bonne, mais il a ses patrons et ses attentes et il y a moi et ce que ma famille veut. Donc ça a été difficile. Ça a été le pire [contrat] à refaire parce qu'il s'est passé beaucoup de choses mais je suis heureux que ce soit enfin presque terminé. Une fois que ce sera annoncé, nous pourrons passer à autre chose et je pourrais me concentrer sur ma forme physique et sur mon vélo." Qu’il a toujours en sa possession après quelques péripéties.