Cyclisme: Greg LeMond, triple vainqueur du Tour de France, souffre d'une leucémie

L'ancien coureur cycliste américain Greg LeMond entame une chimiothérapie pour lutter contre une forme de leucémie qui ne menace pas son existence, assure-t-il.

Triple vainqueur du Tour de France, Greg LeMond se serait bien vu assister à la Grande Boucle cet été, en tant que consultant, ce qu’il avait pris l’habitude de faire ces dernières années. Malheureusement pour lui, le champion américain de 59 ans se voit surtout contraint de rester aux États-Unis pour traiter sa maladie. Il a en effet annoncé sur son site internet qu’il se battait actuellement contre une leucémie chronique. Sa vie n’est donc pas en danger. Car c’est un type de cancer qui peut être traité.

L’ancien coureur cycliste explique avoir passé des examens après avoir connu quelques semaines de fatigue. "Je me sens soulagé parce que maintenant je sais pourquoi je me sentais si mal", a expliqué LeMond. "Bien sûr, personne ne veut entendre le mot cancer, mais les médecins m'ont assuré que je me sentirai mieux dans quelques semaines. Le pronostic à long terme est très bon", a-t-il rassuré. C'est une biopsie de la moelle osseuse, suivant une première série de tests, qui a établi le diagnostic officiel vendredi dernier. Le champion va désormais entamer une chimiothérapie dans les jours qui viennent.

Il avait échappé de peu à la mort en 1987

LeMond demeure le cycliste américain le plus titré depuis que Lance Armstrong a été déchu de ses titres. Il a remporté le Tour de France à trois reprises à la fin des années 80: en 1986, 1989 et 1990. Il a également remporté un total de cinq étapes sur la Grande Boucle. Tout le monde se souvient évidemment de la victoire finale de l’Américain en 1989 au terme d’un épilogue à couper le souffle. Mais il faut aussi se souvenir qu’il a échappé à la mort deux ans plus tôt.

Sur le même sujet Cyclisme: le peloton français regrette le "deux poids deux mesures" après les infiltrations de Nadal

Vainqueur du Tour de France en 1986, Greg LeMond trône au sommet du cyclisme mondial en 1987, lorsqu'une partie de chasse vire à l'accident le 25 avril. L'abdomen et la poitrine criblés de grenailles de plomb, il est entre la vie et la mort, mais s'en remet finalement et revient dans le peloton deux ans plus tard, au Tour d'Italie. Cinq semaines après, il devance Laurent Fignon de huit secondes sur les Champs-Elysées pour remporter sa deuxième Grande Boucle, la plus petite avance jamais enregistrée par un vainqueur du Tour. Il la gagnera encore une fois l'année suivante. Il a également été sacré deux fois champion du monde sur route (1983 et 1989).