Cyclisme: Alaphilippe pense que sa lourde chute lui "laissera des traces psychologiques"

Invité de France 2, Julian Alaphilippe est revenu sur les conséquences de sa chute survenue à Liège-Bastogne-Liège. Si le Français a repris l'entraînement, avec l'objectif d'être prêt pour le Tour de France, il estime que cet événement "laissera des traces psychologiques".

La saison de Julian Alaphilippe a pris un tournant le 24 avril dernier. Victime d'une grave chute lors de Liège-Bastogne-Liège, le champion du monde est engagé dans une course chrono pour être présent au Tour de France, dont le départ sera donné au 1er juillet. L'espoir reste permis mais la prudence est de mise.

Pour rappel, le Français qui va bientôt fêter ses 30 ans a connu un lourd bilan médical avec un pneumothorax, deux côtes cassées et une fracture de l'omoplate. Son équipe Quick-Step a annoncé mardi qu'il pouvait reprendre l'entraînement, un mois après sa chute.

"Les dernières semaines ont été assez compliquées mais je n'avais pas le choix, il fallait être patient. J'ai pu faire ma réhabilitation correctement, j'avais pas mal d'exercices à faire. Je suis sur le vélo désormais, à mon rythme, c'est plutôt bon signe, a indiqué Alaphilippe ce mercredi à France 2. Il n'y a pas eu besoin d'opération, le premier point important était la récupération au niveau du pneumothorax, même les médecins étaient plutôt surpris que ça se répare aussi vite. Après, il y a besoin de temps pour que les fractures se consolident mais il n'y a pas de contre-indication donc je reprends l'entraînement."

"J'espère être sur le Tour de France mais c'est trop tôt pour le confirmer"

Néanmoins, aucun programme de course n'a été planifié à ce jour. Une chose est sûre, Julian Alaphilippe regardera le Dauphiné Libéré et le Tour de Suisse "à la télévision", soit les deux courses de préparation en vue de la Grande Boucle. "Je suis plus concentré sur le retour à l'entraînement, le fait de retrouver une condition physique et un niveau correct. Si tout se passe bien, je suis en stage en altitude pour trois semaines, a ajouté celui qui se trouve actuellement en Sierra Nevada, avec ses coéquipiers. J'espère être sur le Tour de France en juillet mais c'est trop tôt pour le confirmer. Je suis motivé, c'est dans un coin de ma tête, c'est pour ça que je suis venu en stage."

Le temps presse en tout cas pour Julian Alaphilippe, qui n'aura pas "la préparation qu'il voulait avoir" s'il se présente à Copenhague pour le départ du Tour de France. "J'ai passé trois semaines en étant allongé pratiquement, c'est important de reconstruire ma condition. Il faut prendre son temps et être optimiste. Je sais d'où je reviens et même si je ne suis pas à 100% au Tour de France, ça sera forcément une grande chose. C'est toujours magique de participer au Tour avec le maillot de champion du monde. C'est ma motivation mais je ne veux pas brûler les étapes."

S'il est tombé lors de Liège-Bastogne-Liège, Julian Alaphilippe a connu un début de saison assez galère, marqué par une autre chute lors des Strade-Bianche. Mais son gadin en Belgique laissera sans doute des traces. "J'y pense encore mais à partir du moment où je suis remonté sur le vélo, ça allait mieux. Les jours qui ont suivi la chute étaient compliqués, c'était ma première grosse chute. J'ai pris du temps pour moi avec ma famille et on se dit parfois que ça peut être plus grave que ce qu'on pense. Je pense que ça laissera quand même des traces psychologiques, c'est une chute qui m'a fait mal et peur. Il faut aller de l'avant, je suis reparti mais il y a peut-être certaines choses qui vont changer."