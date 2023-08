Cyclisme: gros stress pour Biniam Girmay, recalé par le Royaume-Uni avant les Mondiaux

Biniam Girmay et trois coureurs érythréens se vont refuser un visa pour entrer sur le territoire britannique, à quatre jours de la course en ligne des championnats du monde de cyclisme à Glasgow, dimanche.

Un gros outsider au titre privé de Mondial? Selon GCN Racing, Biniam Girmay s’est vu refuser sa demande de visa par les autorités britanniques pour entrer sur le territoire à quatre joueurs seulement de la course en ligne des championnats du monde de cyclisme, dimanche à Glasgow. Trois autres coureurs érythréens ont subi le même sort: Natnael Tesfatsion, Merhawi Kudus et Amanuel Ghebreigzabhier. Seuls Natnael Berhane, Henok Mulubrahn et Dawit Yemane ont obtenu le précieux sésame.

Les motifs du refus n'ont pas filtré

Les motifs du refus des autorités britanniques n’ont pas filtré mais le temps presse pour Girmay, vainqueur de Gand-Wevelgem en 2022 considéré comme un prétendant sérieux à l’or mondial sur le circuit écossais. La sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne rend invalides les visas de l’espace Schengen qui permettaient auparavant d’entrer au Royaume-Uni bien que les quatre coureurs recalés résident en Europe (Girmay, Tesfatsion et Ghebreigzabhier vivent à vit à Saint-Marin, un État d'Italie alors que Kudus réside à Andorre).

Le contre-la-monte est lancé, notamment pour Kudus, actuellement engagé sur le Tour de l’Ain et qui devra repasser par son lieu de résidence pour formuler une nouvelle demande de visa. La majorité de la sélection érythréenne avait prévu de rallier le Royaume-Uni vendredi. Toute l’équipe attend désormais fébrilement le verdict de ses nouvelles requêtes.

L'année dernière, l’Américain Lawson Craddock avait manqué les championnats du monde en Australie après un premier refus de sa demande de visa. Sa nouvelle demande avait été approuvée seulement après le décollage de son vol.