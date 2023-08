Cyclisme: Arkéa-Samsic confirme l’arrivée de Démare jusqu'en 2025

En conflit avec la Groupama-FDJ, Arnaud Démare rejoint Arkéa-Samsic, dont il portera les couleurs dès ce 1er août. Le sprinteur s’est engagé dans l’équipe bretonne jusqu’en 2025.

Une page se tourne à la Groupama-FDJ. Après 12 saisons et 93 victoires, Arnaud Démare quitte son équipe de toujours avec effet immédiat, pour prendre la direction d’Arkéa-Samsic. Son contrat avec la formation bretonne commence dès ce 1er août et s’étire jusqu’en 2025.

"Ma volonté est énorme"

"J’ai eu la possibilité de résilier d’un commun accord avec Groupama et FDJ", confirme le sprinteur dans le communiqué de sa nouvelle équipe. "C’est le meilleur qui pouvait m’arriver afin de tourner vite la page, et de me projeter sur l’avenir, poursuit-il. J’ai énormément d’envie avec l’équipe Arkéa-Samsic dès cette fin de saison. J’ouvre un nouveau chapitre de ma carrière, au sein d’une formation qui croit en moi, et me motive. Ma volonté est énorme et décuplée dans le but de bien faire. Le discours de Emmanuel Hubert a été enthousiasmant à mon égard, motivant. Je veux réussir mon entrée au plus vite sous mes nouvelles couleurs. Je suis ultra motivé".

Sa fin d’aventure avec la Groupama-FDJ avait été marquée par une non-sélection au Tour de France 2023. "Je suis en colère, écœuré car j'ai travaillé pour, j'ai fait des concessions (…) Je pense que j'avais ma place comme équipier", avait-il réagi avec amertume. Parmi ses plus grandes victoires, il compte 2 étapes sur le Tour, 8 sur le Giro et un Milan-San Remo en 2016. "Mon job c'est d'y aller avec les meilleurs coureurs possibles, s’était de son côté justifié Marc Madiot. (...) J'ai pensé équipe et maillot avant tout."

Hubert: "Il va apporter son charisme, son aura à notre effectif"

De son côté, le manager général d'Arkéa-Samsic Emmanuel Hubert se réjouit de ce renfort de poids. "Il voulait rapidement donner un nouvel élan à sa carrière, explique-t-il. L’objectif sera de lui permettre de continuer à étoffer son palmarès sous le maillot Arkéa-Samsic, puis Arkéa—B&B Hôtels, tant sur les épreuves d’un jour que sur les courses par étapes, et notamment le Tour de France. (…) Il va apporter son charisme, son aura à notre effectif, et devrait très vite affirmer son envie de faire briller nos couleurs sur les courses qu’il va disputer avec nous en cette fin de saison".