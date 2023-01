Cyclisme: "ils ne sont pas potes", Madiot dédramatise le dérapage de Gaudu contre Démare

Marc Madiot, manager de la formation Groupama-FDJ, a réagi aux critiques émises par David Gaudu sur les réseaux sociaux contre son équipier, Arnaud Démare.

Marc Madiot dégonfle la polémique après les critiques émises par David Gaudu contre son équipier Arnaud Démare sur le réseau Discord. Le manager de la formation Groupama-FDJ indique avoir échangé avec ses deux protégés. Et s’il reconnait des relations fraîches entre le grimpeur et le sprinteur, il assure que cet épisode ne remettra pas en cause la programmation de leurs courses en commun. "La preuve, ils seront sur Paris-Nice ensemble dans un mois et demi", explique-t-il dans Ouest-France.

"Je ne demande pas aux coureurs d’être copains, mais de savoir travailler ensemble"

"Ils ne sont pas potes, d’accord, mais je ne demande pas aux coureurs d’être copains, mais de savoir travailler ensemble, a-t-il ajouté. Et j’ai suffisamment d’expérience pour savoir que ça n’est pas forcément ceux avec qui tu es le plus copain que tu bosses le mieux."

Il voit les propos de Gaudu comme une "connerie de gamin". "On verra bien si ça crée des problèmes, et ça alors à moi de les gérer en interne, conclut-il. Mais j’ai confiance en eux."



Dans un échange avec des utilisateurs sur Discord, logiciel de messagerie instantanée, Gaudu s’était lâché contre Démare le 20 janvier dernier. "Dans le tournage, il a bien failli me mettre par terre il n’y a pas longtemps", avait-il lancé. "Il n’a pas voulu monter dans l’ascenseur parce que ‘y’a Gaudu’", avait ajouté le quatrième du dernier Tour de France.

Une course dont il sera encore le leader l’été prochain et à laquelle il espère que Démare ne participera pas. "Bah moi, je ne veux pas qu’il vienne au Tour, lance-t-il. Donc bon Netflix ou pas, on s’en bat les c…", ajoute-t-il en faisant référence au tournage prévu par la plateforme américaine. "La guerre (avec Démare, ndlr) n’est pas finie, ajoute-t-il. On est en croisade. L’avantage, c’est qu’on ne se parle pas et on roule pas ou presque ensemble." Le Breton s’est excusé ce jeudi sur Twitter.