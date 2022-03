Cyclisme: "Je ne me souviens de rien", Colbrelli raconte son malaise cardiaque

Victime d'un malaise cardiaque lundi après l'arrivée de la première étape du Tour de Catalogne, Sonny Colbrelli a donné de ses nouvelles depuis l'hôpital.

Grosse inquiétude pour Sonny Colbrelli. Victime d'un malaise cardiaque lundi après l'arrivée de la première étape du Tour de Catalogne, le coureur de l'équipe Bahrein-Victorious a donné brèvement de ses nouvelles depuis l'hôpital, quelques heures après avoir été pris en charge. "Je suis ici à l'hôpital, en train de me reposer, je ne me souviens de rien ... Seulement que j'ai franchi la ligne d'arrivée, je me suis arrêté, j'ai pris de l'eau et je me suis effondré. Puis le vide... Et je me suis réveillé à l'hôpital. Maintenant je suis là, ils me surveillent. C'était une grosse frayeur, mais je réfléchis déjà à quand je pourrai retourner dans le peloton", a déclaré le champion d'Italie à la Gazzetta Dello Sport lundi soir.

Les nouvelles sont bonnes

Ce mardi, son équipe Bahrain-Victorious a donné des nouvelles rassurantes du vainqueur du Paris-Roubaix. "Tous les tests cardiaques effectués la nuit dernière n'ont montré aucun signe préoccupant ou de fonctions compromises. Sonny Colbrelli a depuis été en contact avec sa famille et ses amis alors qu'il se rétablit à l'hôpital. Il subira d'autres tests aujourd'hui pour découvrir la cause de l'incident d'hier".

Colbrelli, qui reprenait la compétition après un arrêt de deux semaines dû à une bronchite, a pris la deuxième place de la première étape du Tour de Catalogne dans un sprint en montée gagné par l'Australien Michael Matthews. Selon le communiqué officiel du Tour de Catalogne publié lundi soir, l'Italien a connu "un épisode de perte de conscience avec convulsions et arrêt cardio-respiratoire ultérieur". Les secouristes, qui ont ranimé le coureur, ont pratiqué un massage cardiaque et ont utilisé un défibrillateur, selon ce communiqué.