Cyclisme: Bahrain-Victorious donne des nouvelles de Colbrelli après son malaise cardiaque

La formation Bahrain-Victorious a donné des nouvelles rassurantes de son sprinteur italien, Sonny Colbrelli, victime d'un malaise cardiaque lundi après l'arrivée de la première étape du Tour de Catalogne.

L'équipe Bahrain a donné mardi matin des nouvelles rassurantes de son coureur italien Sonny Colbrelli, hospitalisé en Espagne depuis la veille en raison d'un arrêt cardio-respiratoire survenu après l'arrivée de la première étape du Tour de Catalogne. "Tous les tests cardiaques effectués la nuit dernière n'ont montré aucun signe préoccupant ou de fonctions compromises", a déclaré la formation du champion d'Europe.

Colbrelli (31 ans) a été admis en urgence à l'hôpital universitaire de Gérone après avoir été soigné dans un premier temps sur la ligne d'arrivée de la course à Sant Feliu de Guixols. "Sonny Colbrelli a depuis été en contact avec sa famille et ses amis alors qu'il se rétablit à l'hôpital. Il subira d'autres tests aujourd'hui pour découvrir la cause de l'incident d'hier", a ajouté l'équipe Bahrain.

Colbrelli, qui reprenait la compétition après un arrêt de deux semaines dû à une bronchite, a pris la deuxième place de la première étape du Tour de Catalogne dans un sprint en montée gagné par l'Australien Michael Matthews. Selon le communiqué officiel du Tour de Catalogne publié lundi soir, l'Italien a connu "un épisode de perte de conscience avec convulsions et arrêt cardio-respiratoire ultérieur". Les secouristes, qui ont ranimé le coureur, ont pratiqué un massage cardiaque et ont utilisé un défibrillateur, selon ce communiqué.

Professionnel depuis 2011, Colbrelli a accumulé les succès l'an passé en enlevant notamment le championnat d'Italie puis le championnat d'Europe. L'Italien, dont la performance dans une étape alpestre du Tour de France (3e à Tignes) avait fait sensation, a remporté en octobre Paris-Roubaix, la plus importante de ses 34 victoires.