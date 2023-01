Cyclisme: l'ancien coureur Christophe Moreau serait en détention, accusé de violences conjugales

L'ancien coureur cycliste Christophe Moreau aurait été placé en détention dimanche, selon les informations du média suisse Blick. Le quatrième du Tour de France 2000 ferait l'objet de soupçons autour de possibles violences conjugales et menaces de mort.

Ancienne star du peloton dans les années 1990 et 2000, le Français Christophe Moreau se retrouverait désormais au coeur d'une triste affaire judiciaire. Selon les informations du journal suisse Blick, l'ex-coureur de 51 ans aurait été placé en détention ce dimanche en Suisse où le Franco-Suisse est installé à Porrentruy.

S'il reste présumé innocent, le champion de France 2007 et quatrième du Tour de France en 2000 serait soupçonné de violences conjugales et menaces de mort sur sa femme Emilie Moreau, députée du canton du Jura, et ses deux filles.

Une carrière marquée par quelques scandales et des belles victoires

Passé par la sulfureuse équipe Festina au début de sa carrière, Christophe Moreau a été sanctionné pour dopage et a ensuite redoré son blason lors de ses passages dans les équipes du Crédit Agricole et d’AG2R.

C’est notamment sous le maillot de la formation dirigée par Vincent Lavenu que le Tricolore a remporté le titre national ainsi que le classement général du Dauphine Libéré en 2007.

Après une aventure chez Agritubel, Christophe Moreau a finalement pris sa retraite en 2010 après une ultime saison sous les couleurs de la Caisse d’Epargne.

Ayant obtenu la nationalité suisse, le Jurassien est depuis installé de l’autre côté de la frontière avec sa femme, rencontrée sur la Grande Boucle 2000, et ses filles. Après un passage comme consultant à la télévision française, l’ancien coureur occupe désormais les fonctions de manager général au sein de l’équipe Philippe Wagner Cycling.