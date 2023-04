Cyclisme: l'espoir belge Lennert Van Eetvelt suspendu par son équipe pour violation présumée des règles antidopage

La formation belge Lotto-Dstny a annoncé ce samedi la suspension jusqu'à nouvel ordre du Belge Lennert Van Eetvelt. Le coureur de 21 ans est sous le coup d'une "violation présumée des règles antidopage" lors d'une compétition en février dernier.

Lennert Van Eetvelt aurait dû participer à Liège-Bastogne-Liège ce dimanche. Le coureur belge de 21 ans a été suspendu samedi jusqu'à nouvel ordre par son équipe Lotto-Dstny en raison d'une "violation présumée des règles antidopage" lors du Tour des Alpes-Maritimes et du Var en février dernier.

Un spray nasal autorisé... s'il est déclaré

L'équipe belge n'a pas précisé la nature du produit interdit que son coureur avait utilisé, indiquant que "la substance concernée dans ce dossier est contenue dans un spray nasal en vente libre et autorisé en compétition, à condition qu'il soit déclaré lors d'un contrôle et que son utilisation soit conforme à la notice".



Van Eetvelt, 18e du classement général du Tour des Alpes-Maritimes et du Var, assure avoir, lors d'un contrôle antidopage, "bien déclaré que je prenais ce spray nasal, comme je l'ai déjà fait auparavant durant ma carrière". "Je n'ai rien fait d'intentionnel, j'espère qu'il s'agit juste d'une erreur et que le cauchemar sera bientôt terminé", a ajouté dans un communiqué le Belge, qui a utilisé ce spray nasal en consultation avec le staff médical de Lotto-Dstny.

L'équipe applique les règles du Mouvement pour un cyclisme crédible

L'équipe Lotto-Dstny dit avoir "entendu ses explications" et qu'elle avait "confiance quant à l'issue de cette affaire". "L'équipe applique une politique de zéro tolérance et Lennert sera donc suspendu jusqu'à nouvel ordre", a cependant ajouté l'équipe Lotto-Dstny, précisant qu'il ne s'agissait "en aucun cas d'une sanction, mais d'une simple application des directives du MPCC", le Mouvement pour un cyclisme crédible.

Belle promesse du cyclisme belge, Lennert Van Eetvelt vit sa première saison chez les professionnels. Dès son deuxième jour de course en janvier dernier, il avait pris la troisième place du Trofeo Pollença, l'une des manches du Challenge de Majorque. Le lendemain, il récidivait sur le podium, deuxième du Trofeo Serra de Tramuntana. Mercredi, il s'était classé 22e de la Flèche Wallonne.