Cyclisme: la France candidate à l'organisation des championnats du monde 2027

Le département de la Haute-Savoie porte officiellement la candidature de la France pour organiser les championnats du monde de cyclisme en 2027. L'annonce a été faite ce samedi à Sallanches en présence de Bernard Hinault.

C’était en octobre 2000, dans le Morbihan, à Plouay. Passé professionnel deux ans plus tôt, le Letton Romans Vainsteins s’octroyait le maillot arc-en-ciel, après avoir coiffé au sprint le Polonais Zbigniew Spruch et l'Espagnol Oscar Freire. Depuis, la France n’a plus accueilli les Championnats du monde de cyclisme. Une véritable anomalie qui pourrait bientôt être réparée. Car depuis ce samedi, la France est candidate à l’organisation des Mondiaux de 2027. L’objectif est d’accueillir cet événement en Haute-Savoie.

Comme un symbole, l'annonce a été faite au sommet de la côte de Domancy, qui fut le théâtre du triomphe mémorable de Bernard Hinault lors du Mondial 1980 à Sallanches. Le "Blaireau", qui avait devancé à l'époque l'Italien Gianbattista Baronchelli, a été choisi comme ambassadeur et parrain de cette candidature pour 2027. Roxana Maracineanu, ministre déléguée aux Sports, et Michel Callot, président de la Fédération française de cyclisme, étaient également présents pour dévoiler ce projet.

Verdict en septembre

Un projet directement soutenu par Emmanuel Macron. "La France, et en particulier la Haute-Savoie, est le meilleur endroit pour accueillir ces championnats du monde de cyclisme. Choisir la France, c'est choisir une terre de passion sportive, c'est choisir un pays qui sait organiser les plus grands événements sportifs internationaux, et c'est choisir une terre d'innovation. S'il fallait ne retenir qu'une raison, ce serait la passion. Nous sommes prêts pour accueillir le cyclisme et le monde entier en 2027", a déclaré le président de la République dans une vidéo de présentation de cette candidature.

Le choix du site sélectionné sera annoncé lors du congrès de l'UCI en septembre. Les Pays-Bas ont également manifesté leur intérêt pour accueillir ces Mondiaux qui regrouperont l'ensemble des disciplines du cyclisme (route, piste, VTT, BMX...).