Cyclisme: Laporte remporte Gand-Wevelgem après une arrivée main dans la main avec Van Aert

Auteur d'un superbe numéro avec son coéquipier Wout van Aert, en sortant tous les deux à 50 km de l'arrivée, Christophe Laporte (Jumbo-Visma) a remporté ce dimanche la classique flandrienne Gand-Wevelgem. Si le Belge semblait le plus fort, il a laissé la victoire à son lieutenant, à une semaine du Tour des Flandres.

C'est la plus belle victoire de sa carrière sur une course d'un jour. Sa première sur une classique de niveau World Tour, à désormais 30 ans. Le Français Christophe Laporte (Jumbo-Visma) a remporté ce dimanche Gand-Wevelgem au terme d'un superbe numéro en duo avec son coéquipier belge Wout van Aert, qui lui a laissé passer la ligne d'arrivée en premier.

Les deux hommes, qui n'ont pas disputé le sprint, ont terminé main dans la main avec près de deux minutes d'avance sur le troisième, le Belge Sep Vanmarcke qui a réglé le sprint du groupe de poursuivants. "A 10 km de la ligne, Wout m'a demandé si je voulais gagner, a expliqué Laporte. Il connaissait ma réponse: en débutant ma carrière j'ambitionnais de remporter une étape du Tour de France (ce qu'il a fait l'été dernier, ndlr) et une grande classique. Je réalise aujourd'hui un rêve de gamin." "Refaire le coup de l'E3 (en 2022), c'est incroyable. C'est normalement le genre d'exploit qu'on ne réussit qu'une fois dans une carrière", a-t-il ajouté, en remerciant son leader, "incontestablement le plus fort".

>>> Revivez la course en direct

La course a basculé à plus de 50 km de l'arrivée

Laporte est le quatrième Français à s'imposer dans cette classique flamande après Jacques Anquetil, Bernard Hinault et Philippe Gaumont en 1997. Deuxième l'année passée derrière l'Erythréen Biniam Girmay, l'ancien de la Cofidis, vainqueur d'une étape lors du dernier Tour de France, a signé entre Ypres et Wevelgem, son plus beau succès dans une course d'un jour.

Déjà victorieux à Wevelgem en 2021, vainqueur de l'E3 Classic vendredi à Harelbeke où il a dominé le Néerlandais Mathieu van der Poel et le Slovène Tadej Pogacar, Van Aert a lui confirmé son favori du Tour des Flandres le week-end prochain - où il aura probablement besoin des services de Laporte.

Disputée dans des conditions météorologiques épouvantables, dans le vent et sur des chaussées détrempées, la course s'est jouée dans l'ascension du Mont Kemmel à 55 km de la ligne, endroit choisi par Van Aert pour placer une accélération déjà décisive que le seul Laporte a pu suivre.