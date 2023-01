Cyclisme: Matthews dénonce le manque de respect dans le peloton

Le sprinteur australien Michael Matthews (32 ans) a dénoncé le manque de respect dans le peloton après s'être retrouvé coincé au moment de l'emballage final de la deuxième étape du Tour Down Under, ce jeudi.

Arrivé à plus de deux minutes de Rohan Dennis ce jeudi matin lors de la deuxième étape du Tour Down Under (Australie), suite à un incident mécanique qui l'a contraint à changer de vélo, l'Australien Michael Matthews (32 ans) n'a rien pu faire dans le final d'une étape qu'il avait pourtant cochée. Et le coureur de la formation Team Jayco-Alula a pointé du doigt les nouveaux comportements.

"Je ne sais pas ce qui arrive au cyclisme"

"J'étais idéalement placé lorsqu'on m'est rentré dedans d'un côté, puis de l'autre, coinçant ma chaîne entre le cadre et le pédalier, a-t-il pesté une fois la ligne d'arrivée franchie. Impossible de la remettre. Je ne sais pas ce qui arrive au cyclisme. Il n'y a plus de respect dans le peloton."

Un sentiment évoqué il y a quelques jours à Paris au micro RMC par Bryan Coquard, le sprinter de Cofidis, 30 ans, et participant lui même à ce Tour Down Under.

"Dans le peloton il y'a beaucoup plus de jeunes et aussi beaucoup plus de pression pour faire des places et marquer des points UCI, expliquait il en guise de cause à ce mal constaté par beaucoup. Avant il y avait beaucoup plus de resppect entre les coureurs, entre les grands champions. Les Boonen ou Cancellara sur les classiques tu hésitais à aller les frotter, ils étaient bien placés parce aussi ils avaient une aura. En fait tu freinais pas pour les laisser passer mais si c'était eux tu te mettais dans leur roue sagement, alors que maintenant les jeunes sortant de junior sont tout de suite compétitifs et se moquent de ça. C'est bien pas bien je sais pas ? C'est comme ça c'est le vélo, ça roule de plus en plus vite, ca s'homogénéise par le haut."