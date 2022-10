Cyclisme: Mark Cavendish devrait rejoindre l'équipe française, B&B Hôtels

D'après Ouest-France, Mark Cavendish devrait s'engager avec la formation française B&B Hôtels - KTM, qui évolue en deuxième division. Le sprinteur britannique de 37 ans souhaite battre le record de victoires d'étapes sur le Tour de France, qu'il co-détient actuellement avec Eddy Merckx.

La formation B&B Hôtels-KTM tient sa tête d'affiche. Selon une information de Ouest-France, Mark Cavendish a donné son accord pour rejoindre la formation dirigée par Jérôme Pineau, l'un de ses anciens coéquipiers. Le sprinteur britannique de 37 ans devrait s'engager pour une année, avec une autre saison en option.

Co-recordman avec Eddy Merckx du nombre de victoires d'étapes (34 bouquets chacun) sur le Tour de France, Mark Cavendish n'a pas eu l'occasion en 2022 de disputer la Grande Boucle. Après son maillot vert et ses quatre succès obtenus en 2021 sur la plus grande course du monde, le "Cav" a participé au Tour d'Italie. Un choix de son équipe Quick-Step Alpha-Vinyl, qui a misé sur le Néerlandais Fabio Jakobsen.

Ces dernières semaines, Patrick Lefevere, manager de la Quick-Step, avait indiqué à Mark Cavendish qu'il n'avait plus la place pour le garder, recrutant le champion de Belgique Tim Merlier pour le remplacer. Le "Manx Missile" devrait débarquer dans sa nouvelle équipe avec l'Argentin Maximiliano Richeze (39 ans), qui s'annonce comme l'homme pour lui lancer ses sprints.

Une équipe féminine va voir le jour

Le Néerlandais Ramon Sinkeldam, dans le train d'Arnaud Démare depuis cinq saisons, va aussi rejoindre l'équipe B&B Hôtels-KTM, qui effectuera un partenariat d'image avec la ville de Paris en 2023. Le grimpeur australien Nick Schultz et le sprinteur néerlandais Cees Bol sont aussi attendus.

Toutes ces arrivées, et l'identité du futur sponsor en lien avec la ville de Paris, seront annoncées le 26 octobre prochain lors d'une conférence de presse, la veille de la présentation des parcours des Tours de France. Car avec un budget revu à la hausse, à hauteur de 15 millions d'euros, Jérôme Pineau a aussi l'intention de créer une formation féminine. De quoi participer potentiellement aussi à la deuxième édition du Tour de France féminin.

Structure de deuxième division chez les hommes, la B&B Hôtels-KTM n'a pas l'assurance pour l'instant de participer au Tour de France 2023. Il faudra pour cela bénéficier d'une invitation de l'organisateur. Toutefois, Pierre Rolland et ses coéquipiers ont participé aux trois dernières éditions. Avec Mark Cavendish au sein de l'effectif, qui voudra viser le record du nombre de victoires d'étapes, et le soutien de la ville de Paris, l'équipe de Pineau aura forcément de nouveaux arguments à faire valoir.