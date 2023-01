Cyclisme: "A un centimètre près, j'étais tétraplégique", révèle Bouhanni après sa chute en Turquie

Nacer Bouhanni, coureur de la formation Arkéa-Samsic, confie avoir frôlé la tétraplégie après sa terrible chute lors du Tour de Turquie en avril 2022. Il doit reprendre la compétition dans les prochains jours au Challenge de Majorque.

Le grand retour à la compétition de Nacer Bouhanni approche. Il aura lieu la semaine prochaine lors du Challenge de Majorque, neuf mois après sa terrible chute lors du Tour de Turquie, causée par un piéton. Une imprudence aux conséquences dramatiques pour le coureur de la formation Arkéa-Samsic victime d'une fracture d’une vertèbre cervicale qui aurait pu le laisser tétraplégique, comme il le confie dans un entretien à l’AFP.

"Il ne s'agit plus de vélo ou de sport mais de ta vie"

"A un centimètre près j'étais tétraplégique, lance-t-il. Quand le professeur te dit ça, tu remets tout en question. Il ne s'agit plus de vélo ou de sport mais de ta vie. Le vélo est devenu très secondaire. Je ne voulais plus du tout en entendre parler. J'étais dégoûté. J'ai mis un moment avant de retourner sur un vélo."

Après trois et demi sans rouler, dont un passé sans bouger avec un corset intégral, il a finalement repris le vélo mi-juillet. Il confie avoir alors ressenti une appréhension prégnante sur la route en croisant des voitures ou des camions. Les douleurs, elles, réapparaissent toujours aujourd'hui après 3h30 ou 4h de route.

Cette chute l’a éprouvé psychologiquement d’autant qu’il se rappelle de chaque détail. "Bien sûr car je suis resté conscient de A à Z, rappelle-t-il. Je me rappelle de tout. Et mes séquelles, mes douleurs m'y ramènent en permanence." Il garde un souvenir aussi traumatisant de son séjour à l’hôpital en Turquie.

Un souvenir "horrible" à l'hôpital en Turquie

"C'était horrible, lance-t-il. On m'a transporté dans l'ambulance comme une bête. On m'a demandé si je pouvais tourner la tête alors que ça aurait pu être dramatique. Je portais ma tête avec mes mains pour justement éviter qu'elle bouge. Je hurlais de douleur. Ça a été un cauchemar jusqu'à mon retour en France." Après avoir envisagé arrêter sa carrière, le champion de France 2012 revient désormais avec l’envie de gagner et promet de ne pas "rester dans le peloton".