Cyclisme: première victoire pour Groenewegen depuis sa suspension

A l'occasion de la première étape du Tour de Wallonie ce mardi, Dylan Groenewegen a renoué avec la victoire, plus d'un an et demi après son dernier succès. Entre-temps, le Néerlandais de la Jumbo-Visma avait été suspendu 9 mois par l'UCI pour avoir provoqué la grave chute de Fabio Jakobsen en août dernier, lors du Tour de Pologne.

Certes, Dylan Groenewegen a connu des victoires plus prestigieuses. Mais celle obtenue ce mardi, au sprint au terme de la première étape du Tour de Wallonie, a forcément une saveur particulière pour le sprinteur néerlandais de la Jumbo-Visma. Suspendu en début d'année, Groenewegen était revenu à la compétition début mai, lors du Tour d'Italie.

"C'est un grand soulagement que cela fonctionne. Je me sentais bien déjà lors de mes dernières sorties lors du Tour de Belgique (en juin dernier, ndlr), mais cela n'avait pas marché. Ce succès est plus qu'une victoire pour moi, a commenté Groenewegen, ému. Ce fut une période très difficile pour moi où le cyclisme n'était plus mon intérêt premier. Il s'est passé beaucoup de choses."

Jakobsen présent sur la course

Pour rappel, Dylan Groenewegen avait provoqué une violente chute lors de la première étape du Tour de Pologne en août dernier, pour sa reprise post-Covid. Premier sur la ligne, le Néerlandais avait surtout envoyé son compatriote Fabio Jakobsen dans les barrières. Plongé dans un coma artificiel à l'hôpital, le coureur de la Deceuninck Quick-Step a mis de nombreux mois à retrouver son intégrité physique. Jakobsen avait repris la compétition en avril dernier, à l'occasion du Tour de Turquie.

Quelques semaines après l'incident, Dylan Groenewegen avait été suspendu 9 mois par l'Union cycliste internationale (UCI). Jamais un sprinteur n'avait écopé d'une telle mise à l'écart pour un incident de course. Une sanction symbolique. "Bien sûr il s'est passé beaucoup de choses avec l'accident, mais aussi dans ma vie privée, a confié pour le site de son équipe celui qui est devenu père pour la première fois en janvier dernier. C'est très agréable de retrouver la victoire. L'équipe a été entièrement derrière moi ces derniers temps et je leur en suis très reconnaissant. Cela m'a beaucoup aidé."

Dylan Groenewegen s'est imposé ce mardi devant le Français Hugo Hofstetter et Gianni Vermeersch. Présent sur la course, Fabio Jakobsen a lui terminé à la 21e position. Le sprinteur de 28 ans n'avait plus levé les bras depuis le 26 février 2020 et une étape de l'UAE Tour. Ce mercredi, les coureurs ont rendez-vous pour une étape de 120 kilomètres sur le circuit de Zolder, qui accueille l'épreuve après l'impossibilité d'organiser l'étape initiale en raison des inondations survenues en Belgique ces derniers jours.