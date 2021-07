Cyclisme: Pinot connaît sa date de reprise

Selon des informations de L'Equipe, Thibaut Pinot effectuera son retour à la compétition le 3 septembre prochain. Le coureur de la Groupama-FDJ devrait enchaîner trois classiques françaises, à domicile. Il n'est plus apparu en course depuis le 23 avril dernier, soignant des douleurs au dos.

C'est un retour très attendu par ses supporters. Voilà depuis le 23 avril dernier que Thibaut Pinot n'a pas accroché un dossard en compétition. Annoncé initialement en tant que leader de son équipe Groupama-FDJ pour le Tour d'Italie en mai dernier, le coureur de 31 ans avait renoncé pour soigner ses douleurs au dos.

Une reprise à domicile

Selon des informations de L'Equipe ce dimanche, Thibaut Pinot reviendra à la compétition le 3 septembre prochain, à domicile à l'occasion de la classique du Grand Besançon-Doubs. Il devrait aussi être présent le lendemain pour le Tour du Jura, puis le 5 septembre pour le Tour du Doubs.

Un enchaînement de trois classiques françaises, pour peut-être tourner la page de plusieurs mois de galère. Depuis sa chute lors de la première étape du Tour de France 2020, Thibaut Pinot souffre de douleurs au dos, qui l'ont obligé à consulter de nombreux spécialistes.

"Il y a des jours où j’ai eu des instants pénibles. Parfois, j’étais bloqué dans les bouchons pour aller à Paris et je me demandais à quoi tout cela rimait, déclarait Pinot début juillet, dans un entretien au Parisien. Le Giro, que j’aurais dû disputer, se courait. La météo était dégueulasse, j’enchaînais les rendez-vous. etc. Je refusais de regarder la moindre course à la télé, ni le Giro, ni le Dauphiné tellement j’étais dégoûté. Tout cela me faisait trop mal. Là, ça revient car je me ressens coureur cycliste."

Dans un communiqué fin juin où il donnait de ses nouvelles, Thibaut Pinot assurait que "beaucoup de paramètres se sont améliorés" depuis le 23 avril dernier. Il confiait aussi son envie de revenir d'ici la fin de saison. S'il ne participera à aucun Grand Tour cette année, une première pour lui depuis 2011, le Tour de Lombardie, dernier "monument" de la saison qui aura lieu le 9 octobre, pourrait pourquoi pas constituer un objectif. Thibaut Pinot, fan assumé des courses italiennes, s'y était imposé en 2018, pour ce qui reste à ce jour l'une de ses plus belles victoires.