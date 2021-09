Championnats du monde de cyclisme : Julian Alaphilippe accélère, les favoris au rendez-vous

Le sélectionneur de l'équipe de France, privé de communication avec ses coureurs, analyse le début de course : "Il y a du spectacle et énormément de dégâts. A part Clément Russo, tout le monde est dans le premier peloton. Il y a un bon groupe, il faut de la lucidité. On a contribué à animer la course, maintenant on doit se montrer discret. Les garçons savent réfléchir, on verra ce que ça donne."