Cyclisme sur piste: Vigier champion d'Europe de Keirin, Landerneau en bronze

Le coup double ! Après la vitesse, le Keirin pour Sébastien Vigier: le pistard français a décroché une deuxième médaille d'or ce mardi aux championnats d'Europe de cyclisme sur piste à Munich.

Le sprinteur de 25 ans a largement dominé la finale, à l'image de l'équipe de France qui a collectionné une treizième et même une quatorzième médaille en Bavière avec celle de bronze de Melvin Landerneau, troisième.

De bon augure à deux mois des Mondiaux

En l'absence des maîtres néerlandais Harrie Lavreysen et Jeffrey Hoogland, Sébastien Vigier s'affirme comme le meilleur sprinteur de cet Euro. Après l'or de la vitesse individuelle et l'argent par équipes, il s'agit de la troisième médaille de l'Essonnien à Munich et de sa première en Keirin dans un grand championnat.

De bon augure à deux mois des Mondiaux (12-16 octobre) à Saint-Quentin-en-Yvelines (France): le réel objectif cette année des sprinteurs qui sortent tout juste d'un gros bloc d'entraînement.