Cyclisme sur piste: quatre nouvelles médailles aux championnats d'Europe, dont l'or pour Landerneau et Grondin

Melvin Landerneau et Donavan Grondin ont remporté le titre européen du kilomètre et l’omnium ce lundi à Munich en Allemagne. Le clan tricolore a également remporté l’argent sur la vitesse féminine avec Mathilde Gros et en omnium avec Clara Copponi.

A l’image des nageurs français à Rome, titrés sur le relais mixte en 4x100m nage libre, les pistards réalisent de belles performances lors des championnats d’Europe disputés à Munich. Ce lundi, le clan tricolore a empoché quatre nouvelles médailles.

Après les titres décrochés en vitesse individuelle par Sébastien Vigier, en course aux points par Benjamin Thomas et en poursuite par équipe, l’équipe de France a encore réalisé une grosse récolte ce lundi avec le médailles d’or de Melvin Landerneau sacré sur l'épreuve du kilomètre et Donavan Grondin en omnium.

>> Les Championnats européens en direct commenté

Landerneau, une première victoire pro qui vaut de l’or

Le Français de 24 ans ne faisait pas forcément office de favori sur l’épreuve du kilomètre. Mais ce lundi, c’est bien lui qui a été le plus fort en terminant devant l’Italien Matteo Bianchi et l’Allemand Maximilian Dörnbach.

Pour remporter l’or européen, et ainsi décrocher sa première victoire chez les professionnels, le Français s’est employé. Et cela lui a réussi puisqu’en restant le seul concurrent à passer sous la minute (59 secondes et 975 millièmes), il s’est offert le sacre continental.

Grondin se rattrape sur l’omnium

Un peu plus tard dans la soirée, Donavan Grondin s’est lui aussi adjugé le titre européen lors de l’exigeante épreuve de l’omnium. Déjà champion du monde du scratch en 2021, Donavan Grondin a décroché son premier titre continental à Munich. De quoi lui faire oublier sa décevante huitième place sur le scratch de ces championnats d’Europe.

Cinquième avant la dernière épreuve, le Français a réalisé une fabuleuse course aux points pour finalement battre l’italien Simone Consonni de deux longueurs (respectivement 150 et 148 pts) et l’Espagnol Sebastian Mora (146 pts).

Gros et Copponi battues d’un souffle

Médaillée de bronze en poursuite par équipe, Clara Copponi est passée tout près de la victoire ce lundi sur l’omnium. En tête à quelques tours de l’arrivée de la course aux points, dernière épreuve de la compétition, la Française a finalement vu Rachele Barbieri lui passer devant avant l’ultime sprint. Clara Copponi a donc échoué tout près de sa rivale et de la médaille d’or (171 pts contre 174 pts). Cruel.

Tout aussi cruelle, la défaite de Mathilde Gros en finale de la vitesse individuelle. Largement battue pendant la première manche par la championne du monde en titre, l’Allemande Emma Hinze, la Française s’est parfaitement reprise dans la deuxième.

Partie devant lors de la manche décisive, Mathilde Gros a cru s’adjuger la victoire devant un public munichois acquis à sa rivale. Mais l’Allemande l’a finalement devancée d’un boyau à la photo finish.