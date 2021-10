Mondiaux de piste: Vigier en bronze et ambitieux pour chasser les rois néerlandais

Sébastien Vigier, le leader de la vitesse française, s’est dépouillé pour monter sur son deuxième podium mondial individuel après 2018. Le Tricolore a pris la médaille de bronze en battant l'Allemand Stefan Boetticher ce dimanche lors des Mondiaux de cyclisme sur piste disputés à Roubaix. En point de mire, les Néerlandais, rois de la discipline.

Jusqu’à quand les Néerlandais, Harrie Lavreysen en tête, garderont leur main de fer dans un gant oranje sur les épreuves sprint des anneaux de cyclisme sur piste Impossible à dire malgré la marge que les Bataves semblent posséder sur le reste des grosses cuisses mondiales. Sébastien Vigier, comme le reste des sprinteurs, rêve de s’offrir le scalp de Lavreysen et de son comparse Jeffrey Hoogland. Aujourd’hui à Roubaix, le Français a été le premier des autres. Il a battu l’Allemand Steffan Boetticher pour le bronze après avoir été maté par Lavreysen, futur lauréat, en demi-finale.

"J’avais parié de mette un gros braquet contre lui, a expliqué le leader de la vitesse tricolore. Il ne m’a pas déposé, ce n’était pas serré mais on était proche."

Vigier: "Le gap se réduit"

Les temps du Français progressent sur le tour de piste lancé et en vitesse par équipes, avec Florian Grengbo et Rayan Helal, ils ont buté à moins de 3 dixièmes de la fusée à trois étages néerlandaise (275 millièmes) en ouverture mercredi soir.

"Le gap se réduit, affirme l’Essonnien de 24 ans. Il faudra un ou deux ans avant d’aller les battre. Si à Saint-Quentin aux Mondiaux 2022, je peux leur prendre une ou deux manche ce serait bien."

Après le départ à la retraite du "Tigre" Grégory Baugé, Vigier est le leader des Bleus, le plus âgé aussi de cette jeune génération. Après l’argent du premier soir avec le collectif bleu, c’est lui qui rythmait les interviews, certainement pressé d’aller profiter de la breloque et d’aller à la récupération avant d’entamer son keirin puis la vitesse individuelle. En 2018 sur l’anneau d’Apeldoorn, Vigier avait conquis ce qui restait jusque là son seul métal planétaire sans ses compères.

"Cela fait très plaisir. Entre 2018 et maintenant cela a été difficile, j’ai eu beaucoup d’échecs très tôt dans les tournois. J’ai fait des médailles grâce à la vitesse par équipe, a encore indiqué le doublé médaillé de ces Mondiaux à Roubaix. Cela fait du bien d’être de retour sur un podium individuel. Après les JO où j’étais déjà très content, cette médaille c’est la cerise sur le gâteau."

A Tokyo, les Bleus avaient buté sur les Néerlandais, encore, et les Britanniques, deuxièmes avec Jason Kenny ou encore Jack Carlin, absents à Roubaix. Devant un public local survolté, Sébastien Vigier a aussi contenu ses émotions entre les tours pour les transformer en énergie sur la piste. Un galop d’essai convaincant car à Saint-Quentin en Yvelines dans un an, "SQY" pour les intimes, il y aura six fois plus de spectateurs. Un bon avant-goût de ce que sera Paris 2024.