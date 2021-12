Cyclisme: Ullrich hospitalisé après avoir rechuté dans l'alcool

Jan Ullrich a été hospitalisé dans une clinique suisse ce week-end afin de s’y faire soigner. L’ancien coureur cycliste allemand aurait rechuté et serait retombé dans son addiction à l’alcool.

Légende du cyclisme mondial et ancien grand rival de Lance Armstrong à la fin des années 90 et dans les années 2000, Jan Ullrich a connu une terrible descente aux enfers à la fin de sa carrière sportive. Proche du suicide après une grave dépression, l’Allemand a également cédé à l’alcool et à la drogue après avoir raccroché.

Si les ennuis semblaient derrière lui depuis quelques temps, l’ex-coureur désormais âgé de 48 ans a rechuté selon le quotidien Bild. La situation est telle que Jan Ullrich a été transféré et hospitalisé dans une clinique suisse après avoir craqué et bu une importante quantité d’alcool.

Une rupture sentimentale l’a fait replonger

Vainqueur du Tour de France 1997 et de la Vuelta en 1999, Jan Ullrich a rapidement atteint le rang de star en Allemagne. Après avoir très mal vécu son après carrière, l’ancien cycliste a failli mourir en 2018.

Cette année-là, il avait agressé une prostituée dans une chambre d’hôtel avant d’être admis dans un service psychiatrique pour y soigner ses démons intérieurs.

Selon ses mots, dans le podcast de Lance Armstrong, l’Allemand avait ensuite récupéré grâce "à de bons amis qui l’ont ramené à la vie". Très émotif, c’est une nouvelle évolution personnelle qui a entraîné sa rechute selon la presse d’outre-Rhin. Lors d’un séjour à Cuba, Jan Ullrich aurait ainsi connu une rupture sentimentale et a craqué.

Ivre dans l’avion pour rentrer en Allemagne, il a été transporté à l’hôpital lors d’une escale au Mexique. De là, l’ancienne icône de l’équipe Deutsche Telekom (devenue T-Mobile en 2004) a été transférée en Suisse pour s’y refaire une santé et y suivre une thérapie.