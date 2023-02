Cyclisme: critiqué par son manager, Alaphilippe répond en gagnant l'Ardèche Classic

Pour son quatrième jour de course en 2023, Julian Alaphilippe a remporté ce samedi la Faun Ardèche Classic. Après avoir attaqué à 24 kilomètres de l'arrivée, le Français a battu au sprint son compatriote David Gaudu, le seul à pouvoir le suivre.

Après une année 2022 très compliquée, Julian Alaphilippe souhaitait rapidement tourner la page. Ce samedi, l'ancien champion du monde a battu David Gaudu pour obtenir son premier succès de la saison sur la Faun-Ardèche Classic. Le podium a été complété par le Danois Mattias Skjelmose Jensen (Trek-Segafredo).

Critiqué ces dernières semaines par son manager Patrick Lefevere, Julian Alaphilippe a réagi avec la manière sur le vélo. Le Français a provoqué la sélection à 24 kilomètres de l'arrivée, attaquant dans le mur de Corna. Seul David Gaudu, quatrième du dernier Tour de France, a pu suivre la roue de son compatriote.

Nouvelle opportunité ce dimanche pour Alaphilippe

Le duo Alaphilippe-Gaudu a rapidement creusé l'écart. Malgré une pression installée par Alaphilippe dans la montée du Val d'Enfer à moins de dix kilomètres de l'arrivée, c'est au sprint que la victoire s'est jouée. A ce petit jeu, le coureur de la Soudal-Quick Step a été le plus rapide pour décrocher son 40e succès en carrière.

Du côté de la Groupama-FDJ, on pourra se satisfaire aussi de la cinquième place de Romain Grégoire, la nouvelle pépite du cyclisme français, seulement 20 ans et qui dispute sa première saison professionnelle. Victime d'une crevaison dans la dernière heure de course, Romain Bardet a pris la onzième place.

Ce dimanche, Julian Alaphilippe sera encore attendu sur la Drôme Classic. Ensuite, le coureur de 30 ans se rendra en Italie pour disputer les Strade Bianche, une épreuve qu'il a déjà remportée en 2019. Suivra pour lui une participation à Tirreno-Adriatico et à Milan San Remo.