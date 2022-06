Dauphiné (6e étape): Valentin Ferron s'impose, troisième succès pour le clan français

L'Isérois Valentin Ferron a remporté ce vendredi la sixième étape du Critérium du Dauphiné, entre Rives et Gap. La troisième victoire française depuis le départ.

Encore une victoire française. Après Alexis Vuillermoz et David Gaudu, Valentin Ferron a remporté ce vendredi la sixième étape du Critérium du Dauphiné, entre Rives et Gap. Le coureur isérois de la Team TotalEnergies, membre de l'échappée du jour, a été le plus fort pour devancer ses compatriotes Pierre Rolland et Warren Barguil. Le maillot de leader du classement général reste sur les épaules du Belge Wout van Aert (Jumbo-Visma), qui devance toujours l'Italien Mattia Cattaneo et le Slovène Primoz Roglic.

"Une sensation particulière"

A 24 ans, Valentin Ferron signe la plus belle victoire de sa jeune carrière, lui qui avait levé les bras sur le Tour du Rwanda l'an dernier. "C’est énorme, a-t-il confié au micro de France 3, avec beaucoup d'émotion dans la voix. C’est beaucoup de travail. Sur une course World Tour, c’est exceptionnel, il n’y en a pas beaucoup dans une carrière. C’est une grosse satisfaction. C’était une belle échappée, je savais que je n’étais pas le meilleur au sprint. Ça a temporisé et j’ai tout mis jusqu’à la ligne. C’est génial. C’est une sensation particulière. Je vais réaliser ce soir. C’est top aussi pour l’équipe."

La bonne échappée s'est formée au sortir de la deuxième ascension, et le peloton n'est donc jamais parvenu à la reprendre. Ferron a fait la différence en plaçant une attaque décisive à 400 mètres de la ligne, avant de résister au retour de ses compagnons du jour. Derrière le trio tricolore, l'Italien Andrea Bagiolo a dû se contenter de la quatrième place devant deux autres Français : Geoffrey Bouchard et Victor Lafay.

Samedi, la septième étape mènera le peloton dans les Alpes avec un menu copieux au programme : la montée du Galibier (2642m), le point culminant de l'épreuve, puis celle de la Croix-de-Fer, avant la montée finale de Vaujany (5,7km à 7,2%).