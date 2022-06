Dauphiné: "Je me sens honteux", Van Aert dégoûté de s'être fait chiper la victoire par Gaudu sur la ligne

Victorieux ce mardi à Chastreix-Sancy, David Gaudu s’est payé Wout van Aert dans un sprint en côte après 169 km de course sur la troisième étape du Critérium du Dauphiné. Pourtant en tête dans les 50 derniers mètres, Van Aert a levé les bras un peu tôt et offert la victoire à Gaudu. La joie du Breton tranche avec la déception du Belge.

Ceux qui étaient devant le final de Liège-Bastogne-Liège 2020 ont du avoir une sensation de déjà vu ce mardi. Un coureur français aux prises avec un membre de la Jumbo-Visma pour la victoire et l’un des deux qui lève les bras trop tôt. Contrairement à la Doyenne, c’est le membre de l’équipe néerlandaise qui s'est fait piéger sur la troisième étape du Critérium du Dauphiné. Vainqueur de la première étape, Wout van Aert a partagé son désarroi après l’arrivée. “J’ai vu le ralenti… qu’est ce que peux dire ? J’ai levé les bras un peu trop tôt. Je me sens honteux d’avoir perdu comme ça. C’est une grosse déception de ne pas avoir fini le travail. C’est uniquement de ma faute.”

L’erreur du Belge a profité au coureur de la Groupama-FDJ, David Gaudu qui, auréolé de sa deuxième victoire de la saison après la deuxième étape du Tour de l’Algarve, était aux anges après la ligne. “J’ai eu tellement de galère au mois de mars et je me suis dit que si je pouvais gagner une étape du Dauphiné, ça pouvait être exceptionnel, ça me libérerait, s'extasie le natif de Landivisiau. Dans le sprint, je savais qu’il pouvait avoir un gros groupe. J’ai vu que Wout était encore là mais j’ai vu qu’il avait reculé dans la montée et quand on lance le sprint et que je reviens sur lui, je me dis qu’il est peut-être entamé et que je peux aller le chercher. Au moment où je le passe, il lève les bras en même temps. Quand je passe la ligne, j’explose, je suis presque le plus heureux des hommes. Sprinter à côté de Van Aert et le passer, après coup, je me dis que c’est un peu fou mais c’est réalisable. Tous les coureurs peuvent être battus.”

Côté belge, on rumine cette célébration hâtive: "Ça ne m’est jamais arrivé je crois. Quand ça arrive aux autres, on se demande comment c’est possible. Maintenant je comprends un peu mieux.”

Nouveau dauphin de Wout van Aert au classement général, David Gaudu a les yeux rivés sur le contre-la-montre de ce mercredi entre Montbrison et La Bâtie d’Urfé (32 km) et sur le week-end montagneux. “On l’a bossé, j’ai hâte de voir ce que ça va donner. Wout part deux minutes derrière moi, donc logiquement s’il ne revient pas sur moi c’est un bon chrono. On va d’abord savourer ce soir.” Cette neuvième victoire dans la carrière de Gaudu n'est que la troisième sur le sol français: "Quand on est Français gagner sur l’une des trois courses par étape française World Tour… (il cherche ses mots) C’est des courses que je regardais quand j’étais gamin donc m’imposer sur l’une d’elles c’est important pour moi, surtout vu la concurrence."

Touché dans son orgueil, Van Aert compte sur le chrono pour remettre les pendules l’heure après une étape éprouvante: “Les jambes sont lourdes. Dans la deuxième partie de l'étape, la chasse était très dure parce que l’échappée était costaud. Après un peu de repos, j'espère retrouver mes jambes de ces derniers jours. Je vais avoir encore plus de raison de me rattraper demain. Je suis en colère contre moi même.”

Après le contre-la-montre, deux étapes de transitions devront satisfaire les baroudeurs avant les deux dernières étapes arrivant à Vaujany et au Plateau de Solaison, qui vont sceller ce Critérium du Dauphiné Libéré 2022.