EN DIRECT - Liège-Bastogne-Liège: un Monument très attendu avec un duel Pogacar-Evenepoel

La Jumbo-Visma annonce que deux de ses coureurs ne prendront pas le départ en raison de tests positifs au Covid: le Néerlandais Sam Oomen et le Belge Tosh Van der Sande ont été infectés. La formation néerlandaise se présentera donc avec 5 coureurs, dont Tiesj Benoot et Attila Valter. Benoot a le dossard 21, qui a remporté indirectement les trois premiers monuments de l'année grâce à Mathieu van der Poel et Tadej Pogacar.