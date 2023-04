Cyclisme: "Parfois, ça merde", la première réaction de Pogacar après sa lourde chute sur Liège-Bastogne-Liège

Tombé sur Liège-Bastogne-Liège dimanche et victime de multiples fractures au poignet gauche, Tadej Pogacar est sorti de son silence sur Instagram ce lundi.

Malgré un premier (gros) accroc dans sa saison de dingue, Tadej Pogacar souhaite rester positif. Au lendemain de sa lourde chute sur Liège-Bastogne-Liège, à l'origine de multiples fractures à son poignet gauche qui l’éloigneront de la compétition "huit à dix semaines" selon son manager, le coureur slovène a pris la parole sur les réseaux sociaux ce lundi.

"Parfois, ça merde". J'ai de la chance que ce ne soit qu'une fracture du poignet, compte tenu de l'accident qui s'est produit", écrit le prodige slovène dans un post Instagram accompagné de plusieurs photos le montrant tout sourire malgré son plâtre.

"Je souhaite vraiment un bon rétablissement à Mikkel Frølich Honoré qui a eu une chute bien plus dure que la mienne, poursuit-il. Il est difficile de décrire à quel point je suis heureux de recevoir un tel soutien et une telle aide de la part de tous les fans, de ma famille, de mes amis, de UAE Team Emirates et surtout du personnel de l'hôpital. J'espère vous voir tous très bientôt. Félicitations à Remco Evenepoel pour la victoire, notre combat attendra la prochaine fois."

"C’est la course, après le Tour de France, à laquelle il pensait le plus"

Tadej Pogacar a été opéré avec succès dans le courant de l’après-midi dimanche. Il souffre de multiples fractures du scaphoïde gauche et de ses os lunates. Auteur d’un début de saison époustouflant, marqué par 12 succès en 19 jours de course, le Slovène visait le triplé ardennais sur la Doyenne, avec comme seul rival le champion du monde Remco Evenepoel. Mais un coup du sort, selon les mots de son manager, Mauro Gianetti, en a décidé autrement. Double vainqueur du Tour de France, Pogacar a heurté le Danois Mikkel Honoré victime d’une crevaison devant lui.

"Tadej n’a pas eu le temps de freiner. Il était lucide, il n’a pas eu de chance. Il y avait des coureurs à droite et à gauche, aucune place pour se faufiler. Il a été entraîné dans la chute. Ce n’est pas une question de fatigue, au contraire, il était motivé pour cette course. C’est la course, après le Tour de France, à laquelle il pensait le plus. Il était hyper motivé, concentré", a expliqué Mauro Gianetti sur RMC.