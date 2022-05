Giro: Kämna triomphe sur l'Etna lors de la 4e étape, le maillot rose change d'épaules

L'Allemand Lennard Kämna (Bora-Hansgrohe) a remporté la 4e étape du Giro ce mardi sur les pentes de l'Etna. Il a devancé l'Espagnol Juan Pedro Lopez (Trek-Segafredo), qui s'empare par la même occasion du maillot rose. Romain Bardet (DSM), premier Français, est 10e au général.

Victoire de prestige pour Lennard Kämna. L'Allemand de la Bora-Hansgrohe a enlevé la 4e étape du Giro, ce mardi, sur les hauteurs du volcan sicilien de l'Etna, juste devant l'Espagnol Juan Pedro Lopez (Trek-Segafredo), nouveau maillot rose. A 1 892 mètres d'altitude, Kämna a devancé au sprint Lopez, son dernier compagnon d'une échappée lancée de loin.

>> Revivez la 4e étape du Giro

Comme attendu, Mathieu van der Poel, leader du classement général depuis sa victoire sur la première étape, a fini très loin des meilleurs et abandonne donc sa tunique de leader. Le Néerlandais a décroché sur les premières rampes de la longue ascension de l'Etna (22,8 km à 5,9%).

Bardet 10e du classement général

Le peloton des favoris, avec notamment le Britannique Simon Yates, l'Equatorien Richard Carapaz et le Français Romain Bardet, s'est présenté avec un retard supérieur à deux minutes et demie. Au général, Bardet est 10e à 2'06" de Lopez. Principales victimes du jour, le Néerlandais Tom Dumoulin, vainqueur du Giro 2017, distancé à près de 10 kilomètres du sommet, et Vincenzo Nibali, qui a lui aussi lâché prise.



Pendant cette journée ensoleillée, le Giro a été privé dès son quatrième jour de l'un des outsiders, Miguel Angel Lopez, qui a abandonné dès la première heure de course. Troisième de l'édition 2018, le grimpeur colombien souffrait d'une douleur à la hanche gauche.



Mercredi, la course reste en Sicile pour la 5e étape longue de 174 kilomètres entre Catane et Messine. Un col est situé avant la mi-parcours mais le final est favorable aux sprinteurs.