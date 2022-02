Guerre en Ukraine: Sivakov appelle à la paix... et à cesser le harcèlement en ligne contre les Russes

Le cycliste franco-russe d'Ineos Grenadiers, Pavel Sivakov, a posté un message sur son compte Twitter où il affirme son opposition totale à la guerre en Ukraine et invite les messages de haine envers la population russe à s'arrêter.

Andrey Rublev, Daniil Medvedev, Fedor Smolov... Les prises de position des sportifs russes contre la guerre en Ukraine se multiplient ces dernières heures. À cette liste est récemment venu s'ajouter Pavel Sivakov. Le coureur franco-russe de l'équipe Ineos Grenadiers a exprimé son soutien au peuple ukrainien sur ses réseaux sociaux et fait une mise au point concernant les commentaires haineux visant la population russe.

"Nous ne devons pas être ciblés pour nos origines"

"Avant tout, je veux dire que je suis totalement contre la guerre et que je ne peux pas cautionner ce qu'il se passe en Ukraine, toutes mes pensées vont au peuple ukrainien", débute-t-il. "Deuxièmement, je veux que les gens comprennent que la plupart des Russes ne veulent que la paix et n'ont jamais demandé ce qu'il se passe actuellement. Nous ne devons donc pas être ciblés ou haïs juste pour nos origines. Je sais que ces quelques lignes ne feront pas une énorme différence au vu de la situation actuelle, mais je voulais juste partager ça."

Pavel Sivakov avait représenté la Russie - ou plutôt le Comité olympique russe - lors de l'épreuve en ligne des derniers Jeux olympiques de Tokyo, qu'il avait bouclé à la 32e place. En septembre 2020, il expliquait à l'Equipe se sentir "plus Français que Russe" avant de préciser que s'il avait "envie de courir pour l'équipe de France, changer de sélection me ferait louper les JO de Tokyo". Le coureur de chez Ineos a aussi représenté la Russie lors des Mondiaux à Innsbruck (2018) et dans le Yorkshire (2019).