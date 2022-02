Guerre en Ukraine: "Non à la guerre", le footballeur russe Fedor Smolov prend position

Le footballeur international russe Fedor Smolov s'est exprimé sur le conflit militaire en Ukraine, dans un message publié sur Instagram. L'attaquant, qui évolue au Dinamo Moscou, s'oppose à la guerre.

Il est le premier footballeur russe connu, qui plus est international, à publiquement s'exprimer sur les opérations militaires russes en Ukraine. Fedor Smolov, attaquant qui a porté 45 fois le maillot de sa sélection nationale, a pris la parole ce jeudi sur Instagram. "Non à la guerre!!!", a-t-il écrit, avec un emoji de coeur brisé et le drapeau ukrainien. Un court message qu'il a accompagné d'une image entièrement noire.

Buteur à 16 reprises avec la Sbornaïa, Fedor Smolov a porté plusieurs fois le brassard de capitaine en équipe nationale. C'était notamment le cas le 7 septembre dernier, à l'occasion d'un match remporté 2-0 contre Malte dans le cadre des éliminatoires européens de la Coupe du monde 2022.

Fedor Smolov, 32 ans, évolue depuis janvier au Dinamo Moscou. Il était auparavant sous contrat avec le Lokomotiv Moscou, qui l'avait prêté au Celta Vigo.

L'UEFA surveille la situation

Mercredi soir, avant le début de l'invasion russe, l'attaquant ukrainien Roman Yaremchuk a célébré un but en Ligue des champions en montrant un maillot portant un symbole destiné à soutenir son pays. "Je voulais soutenir mon pays. J'ai beaucoup réfléchi à ce sujet et j'ai peur de cette situation. Le club me soutient, ils m'ont parlé et ont voulu tout faire pour m'aider. Je les ai remerciés, mais pour l'instant tout va bien", a déclaré le buteur de Benfica, qui a obtenu le nul 2-2 contre l'Ajax Amsterdam.

La situation en Ukraine est officiellement surveillée par l'UEFA, qui doit organiser la finale de la Ligue des champions à Saint-Pétersbourg le 28 mai. Une relocalisation du match pourrait être décidée.