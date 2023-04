Cyclisme: Vingegaard prolonge avec Jumbo-Visma

Jonas Vingegaard, dernier vainqueur du Tour de France, a prolongé son contrat avec la Jumbo-Visma jusqu'en 2027. La formation néerlandaise aurait aussi sécurisé l'avenir de Christophe Laporte.

Jonas Vingegaard assure son avenir. Présent au sein de la Jumbo-Visma depuis 2019, le vainqueur du Tour de France en titre a prolongé son bail avec l'équipe néerlandaise jusqu'en 2027. Le Danois possède désormais l'un des contrats les plus longs dans le peloton, à l'image de Tadej Pogacar, lié avec UAE Emirates jusqu'en 2027.

La Jumbo-Visma et le Danois de 26 ans ont signé pour trois saisons supplémentaires alors que le contrat initial expirait en 2024. "Cela signifie tout pour moi de savoir que je ferai partie de l'équipe pour cinq années supplémentaires, a déclaré Vingegaard. Cela me permet d'avoir l'esprit tranquille et de me concentrer encore plus sur mes objectifs."

Christophe Laporte devrait aussi prolonger

En septembre dernier, la formation de Vingegaard avait déjà annoncé avoir sécurisé Wout van Aert jusqu'en 2026. En fin de contrat cette année, Christophe Laporte, seul coureur français de l'équipe, devrait lui aussi prolonger jusqu'en 2026 selon la presse néerlandaise.

Cette annonce autour de Jonas Vingegaard intervient au lendemain de la présentation du maillot de l'équipe pour le prochain Tour de France. Comme en 2021 et en 2022, la Jumbo-Visma modifiera sa tunique en juillet pour ne pas que celle-ci soit confondue avec le maillot jaune de leader.

Ces dernières semaines, le nouveau patron du sponsor Jumbo, une enseigne de supermarchés, laissait entendre que la marque allait revoir son investissement dans le sport. Un retrait en tant que sponsor principal est sur la table. Cette prolongation de Jonas Vingegaard rassure donc forcément pour l'avenir de l'équipe. "Ensemble, nous nous sommes développés de manière significative, pour finalement remporter le Tour de France, a confié le manager général Richard Plugge. Jonas est essentiel à nos objectifs si nous voulons maintenir notre position au sommet."