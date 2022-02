La camerise, le fruit aux effets révolutionnaires sur les performances sportives

Une étude menée par des scientifiques britanniques a révélé les effets révolutionnaires de la camerise, une baie poussant dans les pays froids et offrant une résistance à l’effort plus poussée.

Elle est appelée camerise, chevrefeuille bleu, baie de mai ou haskap berry en anglais. Et son nom pourrait bientôt entrer dans le langage commun des sportifs de haut niveau ou ceux en herbe. Car cette baie, qui pousse dans les pays froids de l’hémisphère nord (Canada, Russie, Japon, Pologne, on en trouve dans le Morvan en France) possède des vertus exceptionnelles pour améliorer les performances athlétiques des sportifs d’endurance. Des recherches avaient déjà établi que la Lonicera caerulea (de son nom scientifique) contenait de très fortes concentrations de composés appelés anthocyanes dotés de fortes propriétés anti-inflammatoires et antioxydantes.

Mais aucune recherche n’avait encore examiné son potentiel pour améliorer les performances physiques. Des chercheurs de l'Université de Northumbria au Royaume-Uni viennent de publier une nouvelle étude dans la revue du comité de lecture Nutrients, comme le révèle The Independent. Ils ont mené une série de tests d'endurance sur 30 coureurs masculins et découvert qu'il fallait plus de temps aux athlètes qui avaient consommé des baies de Camerise pour se fatiguer par rapport à ceux qui ne l'avaient pas fait.

En testant la vitesse des coureurs sur une distance de cinq kilomètres, les scientifiques ont découvert que les coureurs qui avaient consommé la baie avaient vu leur temps global s'améliorer d'environ 20 secondes. "L'étude actuelle montre pour la première fois que la consommation de camerises peut améliorer le temps jusqu'à l'épuisement et les performances de course contre la montre de cinq kilomètres de plus de 2% par rapport à ceux dotés d’un placebo", détaillent les chercheurs.

Un potentiel pour améliorer les performances en course à pied ou en cyclisme

"Ces petites baies puissantes semblent aider les coureurs à mieux performer lors de tâches fatigantes et à augmenter la vitesse de course sur une distance de cinq kilomètres, a déclaré le Dr Howatson dans un communiqué. Nous avons constaté une amélioration d'environ 2% des performances de temps de fonctionnement, ce qui n'est pas anodin. En d'autres termes, vous courez environ 0,25 km/h plus vite sur la même distance.

Ces fruits pourraient offrir aux sportifs une solution non pharmacologique à base d'aliments pour soutenir l'entraînement et la compétition. "Ce qui est excitant, c'est qu'il s'agit d'un aliment qui peut être facilement consommé, qui est très appétissant et qui a le potentiel d'améliorer les performances sportives en course à pied, mais aussi peut-être dans d'autres sports d'endurance comme le cyclisme", se réjouit le Dr Howatson.

D'autres travaux pourraient être menés pour comprendre le mécanisme de la baie

Les chercheurs pensent que les travaux futurs peuvent faire la lumière sur les mécanismes biologiques potentiels qui expliquent les changements dans les performances humaines. Ils citent ainsi les limites de l'étude qui n'a pas évalué la quantité de composés phénoliques apportés par la camerise absorbée par le corps des participants afin de déterminer la dose optimale pour obtenir des effets bénéfiques sur la performance physique.

L'étude précise que effets des baies sur les athlètes féminines "ne sont pas clairs". La recherche a été commandée par la société de superaliments Haskapa, qui produit et distribue du jus de camerise et d'autres produits dans le monde entier. Cependant, les scientifiques ont déclaré que les commanditaires n'avaient "aucun rôle dans la conception de l'étude, la collecte des données, les analyses ou l'interprétation des données, dans la préparation du manuscrit ou dans la décision de l'endroit où publier les résultats".