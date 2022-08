Lance Armstrong s’est marié dans un luxueux château près d’Aix-en-Provence

Lance Armstrong a annoncé mardi avoir épousé Anna Hansen, avec qui il est en couple depuis une quinzaine d’années. L’ancien cycliste américain s’est marié au château de La Coste, un luxueux domaine situé au nord d’Aix-en-Provence, dans le sud de la France.

L’Hexagone tient une place à part dans sa vie. Ses routes l’ont mené vers la gloire, le maillot jaune et la fortune. Et même s’il a été destitué de ses sept victoires sur le Tour de France en 2012, après avoir avoué s’être dopé durant sa carrière, Lance Armstrong reste attaché à la terre de ses plus grands succès. L’ancien taulier du peloton, banni à vie du monde du cyclisme, a même choisi d’y organiser son mariage.

La star américaine déchue a annoncé mardi avoir épousé Anna Hansen, avec qui il est en coupe depuis une quinzaine d’années. La professeure de yoga, de dix ans sa cadette, est la mère de deux de ses cinq enfants. Le couple a fêté son union au château de La Coste, un luxueux domaine située au Puy-Saint-Réparade, à une vingtaine de kilomètres au nord d’Aix-en-Provence, dans le sud de la France (Bouches-du-Rhône).

"Je n’aurais pas survécu sans toi"

L’établissement haut de gamme, bordé de vignes et de collines verdoyantes, dispose de plusieurs restaurants et d’une villa cinq étoiles, avec spa, où les suites se louent environ 2.000 euros la nuit. Un cadre luxueux dans lequel Armstrong et sa femme ont pu célébrer leur mariage en compagnie de leurs proches.

Le Texan, qui fêtera ses 51 ans le mois prochain, a partagé quelques photos de l’événement sur les réseaux. "J’ai épousé l’amour de ma vie, a-t-il écrit. La soirée fut pleine de rires et de larmes de joie. Anna, tu as été mon roc durant ces quatorze années et je n’aurais pas survécu sans toi. Je suis si fier du couple que nous sommes devenus. Je t’aime énormément et je serai toujours là pour toi et notre famille".