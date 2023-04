Liège-Bastogne-Liège: Pogacar souffre de plusieurs fractures après sa chute

Le coureur slovène, Tadej Pogacar, qui visait le triplé ardennais sur Liège-Bastogne-Liège, a renoncé à poursuivre la course après une chute.

Tadej Pogacar se serait bien vu lever les bras sur la ligne d’arrivée, et ainsi réaliser le triplé qu’il convoitait sur les classiques ardennaises. L’ambition du coureur slovène a cependant été mise à mal par une chute survenue après 85 kilomètres de route, laquelle a contraint le double vainqueur du Tour de France à l’abandon. Dans la foulée de cet incident, l’équipe UAE Emirates de Pogacar écrivait que le coureur était touché au poignet, en attendant qu’il puisse effectuer des examens à l’hôpital.

Une campagne de classiques exceptionnelle

On en sait plus désormais sur la gravité de la blessure dont il souffre. Tadej Pogacar a subi des fractures du scaphoïde gauche et de ses os lunates. Le scaphoïde va nécessiter une intervention chirurgicale à laquelle le coureur va s’astreindre cet après-midi avec un chirurgien spécialiste de la main, à Genk.

L’absence de Tadej Pogacar, victorieux à 12 reprises en 19 jours de course cette saison, laisse le champ libre au champion du monde Remco Evenepoel, le vainqueur sortant, annoncé comme son seul rival. Tadej Pogacar espérait une autre issue sur Liège-Bastogne-Liège, mais sa campagne de classiques demeure exceptionnelle.

Le Slovène a remporté le Tour des Flandres devant Mathieu van der Poel, écrasé l'Amstel Gold Race et la Flèche Wallonne avant de s'attaquer à la Doyenne. Il a également pris la quatrième place sur Milan-Sanremo avant de monter sur la troisième marche du podium du Grand Prix E3.