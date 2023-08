Mondiaux sur piste: première médaille pour la France, en bronze en vitesse par équipes

A l'occasion de la deuxième journée des Mondiaux de cyclisme sur piste ce vendredi à Glasgow, les Français ont décroché la médaille de bronze en vitesse par équipes. L'or revient aux Pays-Bas.

Une première breloque pour les Bleus. La France a décroché sa première médaille aux Championnats du monde de cyclisme sur piste vendredi à Glasgow avec le bronze en vitesse par équipes. Florian Grengbo, Sébastien Vigier et Rayan Helal ont libéré le camp bleu lors de cette deuxième journée de compétition en battant les Britanniques devant leur public dans la petite finale.

La finale devait opposer dans la foulée les Néerlandais aux Australiens. Les Pays-Bas ont récupéré leur couronne mondiale en prenant leur revanche sur l'Australie. Le trio néerlandais avait été dépossédé de son titre par les Australiens l'an dernier à Saint-Quentin-en-Yvelines après quatre sacres consécutifs.

12e titre mondial pour le Néerlandais Harrie Lavreysen

A Glasgow, Jeffrey Hoogland, Roy van den Berg et la star Harrie Lavreysen ont remis les pendules à l'heure sur le vélodrome Chris Roy en s'imposant sur le fil face aux mêmes Australiens en finale. C'est le 12e titre mondial (4 en individuel, 5 par équipes, 3 en keirin) pour Harrie Lavreysen, l'empereur incontesté du sprint, qui est également champion olympique de vitesse individuelle et par équipes en 2021 à Tokyo. Il aura l'occasion de garnir un peu plus son armoire à trophées dans les prochains jours à Glasgow avec la vitesse individuelle et le keirin.