Mort de Gino Mäder: "Une injustice qui nous déchire", l'émouvant message de Romain Bardet

Présent sur le Tour de Suisse, qui a connu un drame ce vendredi avec le décès de Gino Mäder au lendemain d'une chute, Romain Bardet a écrit un émouvant message en réaction sur ses réseaux sociaux. Le Français "pleure" la disparation du Suisse, tout en rappelant les dangers de son sport où les coureurs "dévalent chaque descente toujours plus vite".

Difficile de trouver des mots. Ce vendredi, le monde du cyclisme a appris le tragique décès de Gino Mäder, qui a succombé à ses blessures au lendemain d'une chute dans la descente finale de la cinquième étape du Tour de Suisse. Dès l'arrivée jeudi, Romain Bardet s'était montré très inquiet pour un autre coureur, Magnus Sheffield, sans se douter que le Suisse de 26 ans avait lui aussi chuté au même endroit. Ce vendredi soir, le coureur français a rendu hommage à "une étoile qui ne cessera jamais de briller".

"Comment. Pourquoi. Que nous reste t’il maintenant? Nos yeux pour pleurer, nos pensées dévastées, a écrit Romain Bardet sur Instagram. Nous sommes tous Gino, dévalant chaque descente toujours plus vite, à la limite de l’équilibre. Flirtant avec nos limites courbe après courbe. Après tout, on a déjà fait ça 1000 fois. Sombre est le jour où le destin vient nous arracher l’un des nôtres, notre semblable, acrobate en Lycra, avec une injustice qui nous déchire et que rien ne pourra réparer."

Dans cette descente du Col de l'Albula, les coureurs pouvaient atteindre une vitesse supérieure à 100 km/h. Gino Mäder a été retrouvé "inerte" dans un ruisseau en contrebas. Réanimé pendant 25 minutes sur place, le cycliste de la Bahrain-Victorious avait ensuite été transporté par hélicoptère à l'hôpital où il est finalement décédé ce vendredi à 11h30.

Une procession ce vendredi en guise d'hommage

"Conscient de l’inconscience seulement quand la brutalité nous rattrape et nous abime à jamais. Si seulement la sincérité de nos pensées pouvait réconforter ceux qui restent, poursuit Romain Bardet. Nous faisons ce sport pour les émotions mais jamais ô grand jamais pour voir notre famille endeuillée. À une étoile qui ne cessera jamais de briller. Gino."

Tombé dans le même virage que Gino Mäder, Magnus Sheffield souffre lui d'une commotion cérébrale. Ce vendredi, la sixième étape du Tour de Suisse a été "neutralisée", avec une procession de 20 kilomètres pour rendre hommage à Gino Mäder, à la demande de la famille. Ses coéquipiers de la Bahrain-Victorious ont franchi la ligne d'arrivée devant le reste du peloton.

En mai 2022, Romain Bardet avait reçu un prix du CIPF (Comité international du fair-play) pour son geste envers Julian Alaphilippe lors de Liège-Bastogne-Liège. Lors de cette course disputée en avril 2022, celui qui était encore champion du monde avait été victime d'une grave chute, s'écrasant contre un arbre. Le leader de la DSM, lui aussi impliqué dans la chute collective, s'était précipité dans le fossé pour s'enquérir de l'état de santé de son compatriote. Un épisode qui a profondément marqué les deux hommes.