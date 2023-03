Paris-Nice: après leur embrouille, Gaudu et Démare ont mis les choses au clair

Alignés ensemble sur Paris-Nice à partir de dimanche, David Gaudu et Arnaud Démare n'ont pas cherché à masquer les dissensions révélées au grand jour par le grimpeur breton samedi. Mais ont promis que l'incident était clos désormais.

Aux côtés de Philippe Mauduit, le directeur sportif de la Groupama-FDJ, ils ont promis que la hache de guerre était bien enterrée à la veille de Paris-Nice, leur première course commune depuis que la détestation a été révélée au grand jour. Fin janvier, sur le réseau social Discord, David Gaudu s’était lâché, multipliant les critiques à l’égard de son coéquipier Arnaud Démare, l’un et l’autre se disputant le leadership au sein de l’équipe française.

Gaudu: "L'incident est clos"

Ils vont désormais devoir apprendre à cohabiter pour de vrai et mettre de côté leur inimitié pour "mettre en œuvre une force collective". "On a discuté, on a fait un point ensemble, on a appris à se connaître, parce que finalement, on a beau évoluer ensemble depuis cinq-six ans, on a appris à se comprendre, a exposé Arnaud Démare, le premier à s’exprimer sur le sujet. David a reconnu son erreur, il s’est excusé, on a bien avancé."

"J’ai été surpris (par les critiques)", a aussi reconnu Démare, satisfait que l’équipe n’ait pas laissé pourrir la situation. "On s’est vite rencontré, on a appris à se comprendre et à se connaître." Moins disert - parce que moins à l’aise ? - que son coéquipier, David Gaudu a reconnu son erreur "d’avoir déballé ça sur les réseaux sociaux". "De notre point de vue et du point de vue de l’équipe, l’incident est clos, on en a assez parlé, cela a été suffisamment retranscrit dans les médias." C'est toute une équipe qui espère désormais que ses leaders sauront faire cause commune face à Pogacar et Vingegaard, les deux derniers vainqueurs du Tour de France, sur une épreuve qui n'a jamais réussi à David Gaudu.