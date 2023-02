Cyclisme: "Il faudra voir si on peut travailler ensemble", Gaudu revient sur son gros tacle contre Démare

Le coureur de la Groupama-FDJ David Gaudu assure qu’il ne changera pas sa manière d’utiliser les réseaux sociaux malgré la récente polémique suscitée par ses commentaires véhéments contre son équipier Arnaud Démare.

David Gaudu effectue sa rentrée en 2023 à partir de ce vendredi sur le Tour des Alpes-Maritimes et du Var dans un drôle de contexte. Le leader de la formation Groupama-FDJ sera sous le feu des projecteurs quelques semaines après avoir tenu des propos véhéments contre son équipier Arnaud Démare. Il est revenu sur ce dérapage jeudi lors d’un point-presse en assurant que les choses étaient apaisées depuis.

"L’équipe ne me bridera pas"

"L’équipe a fait son travail, a confié le Breton. Elle a tout géré. Maintenant, tout ce qui se passera restera en interne. Je n’ai pas d’autres commentaires à faire. Ce qui s’est passé s’est passé. C’est fait, c’est fait. On ne peut pas effacer le passé. Cela a peut-être permis de faire avancer les choses."

Il assure pouvoir cohabiter avec Démare lors du prochain Tour de France, alors que le sprinteur ne figure pas dans l’équipe pour le Tour des Alpes-Maritimes et du Var en raison du profil montagneux de la course de trois jours (du 17 au 19 février). "On va déjà cohabiter sur Paris-Nice, souligne-t-il. Lui visera une étape et moi le classement général. On ne sera peut-être jamais les meilleurs amis du monde. Il faudra voir sur le terrain si on peut travailler ensemble. Paris-Nice sera le premier gros test."

Gaudu, qui avait publié ses messages sur le réseau Discord, confie avoir fait profil bas depuis en désinstallant Twitter et en bloquant les messages sur Instagram. Mais il promet que cet épisode ne changera pas son usage des réseaux sociaux. "L’équipe ne me bridera pas, lance-t-il. Cette partie réseaux sociaux restera en moi." Il ne craint pas non plus d’avoir écorné son image. "Je ne sais pas, c’est le public qui va décider, conclut-il. Si, pour redorer mon blason, je dois faire le maximum sur le Tour de France…"