Paris-Nice: Merlier remporte la 1re étape, Pogacar marque déjà son territoire

La première étape de Paris-Nice a été remportée ce dimanche par le champion de Belgique Tim Merlier. Le sprinteur de la Soudal-QuickStep a été plus rapide que Sam Bennett et Mads Pedersen. En vue du général, Tadej Pogacar a récupéré 6 secondes de bonifications, là où Jonas Vingegaard n'a rien pris.

Tim Merlier confirme son bon début de saison. Le coureur de la Soudal-Quick Step a remporté au sprint ce dimanche la première étape de Paris-Nice, disputée autour de La Verrière. Le Belge a dominé l'Irlandais Sam Bennett (Bora-Hansgrohe) et le Danois Mads Pedersen (Trek-Segafredo). De son côté, Tadej Pogacar a déjà marqué les esprits.

La journée a été longtemps calme: seuls le Français Paul Ourselin (TotalEnergies) et Jonas Gregaard (Uno-X) ont pris l'échappée. Le duo n'a jamais eu l'occasion d'y croire, repris à 30 kilomètres, par un peloton de plus en plus nerveux. Fatalement, une chute conséquente est survenue, provoquant l'abandon de Thibault Guernalec (Arkéa-Samsic).

A 20 kilomètres de l'arrivée, Neilson Powless a dynamité la course en attaquant dans la Côte de Milon-la-Chapelle. Tadej Pogacar a sauté tout de suite dans la roue de l'Américain, donnant même l'impression de contrer le temps d'un instant. Au sommet, Anthony Turgis, qui connaît bien les routes, a tenté sa chance.

Pogacar prend déjà 6 secondes à Vingegaard

Si la tentative du coureur de la TotalEnergies n'a rien donné, le peloton s'était bien réduit à l'issue de cette difficulté. Dernier vainqueur du Tour de France, Jonas Vingegaard se retrouvait seul à l'avant pour son équipe Jumbo-Visma. Toutefois, tout s'est regroupé à 16km même si Powless était reparti à l'assaut, seul cette fois.

Dans la côte des 17 tournants, bien connue des habitués de la Vallée de Chevreuse, Neilson Powless a été repris et le peloton s'est montré un poil plus calme. Attiré par les six secondes de bonification au sommet, Tadej Pogacar s'est livré tout de même à un bel effort pour prendre le gain promis devant Pierre Latour. Si Jonas Vingegaard a suivi le mouvement, il n'a pas réussi à prendre un avantage en vue du général.

Dans la foulée, les équipes de sprinteurs ont été obligées d'aller rechercher un trio Pogacar-Latour-Vingegaard. Le Français a vainement tenté en solitaire pour prolonger l'effort mais la victoire s'est jouée au sprint. A ce jeu là, malgré une désorganisation avec Florian Sénéchal dans le final, c'est le champion de Belgique Tim Merlier qui a été le plus rapide, s'offrant déjà un quatrième bouquet en 2023.