Paris-Nice: "Pas de dérogation" au pass vaccinal, prévient Prudhomme

En marge de la présentation du parcours de Paris-Nice ce mercredi, Christian Prudhomme s’est félicité du maintien des épreuves malgré le contexte sanitaire lié au Covid-19. Le directeur du Tour de France a expliqué que les cyclistes ne bénéficieront pas d’exemptions et devront se plier aux lois françaises au sujet du vaccin.

Un final sur la Promenade des Anglais, une arrivée au sommet du col de Turini, un contre-la-montre accidenté chez Julian Alaphilippe à Montluçon… et le Covid-19. Les organisateurs de la course Paris-Nice ont dévoilé ce mercredi leur parcours de l’édition 2022 du 6 au 13 mars prochain. Reste à savoir dans quelles conditions les coureurs et notamment les concurrents étrangers pourront participer à a prestigieuse course. Malgré le renforcement des mesures sanitaires en France, Christian Prudhomme garde espoir.

"Cela fait toujours plaisir de se retrouver même avec les mesures sanitaires, a estimé le patron du Tour de France et de Paris-Nice. Savoir que les compétitions peuvent exister c’est le plus important et on espère avoir un Paris-Nice conforme exactement à ce que nous venons d’annoncer ce mercredi dans le parcours. Ce qui n’a pas été le cas les deux dernières années. Cela signifierait que l’on va enfin vers la sortie de crise."

Un seul mot d’ordre: l’adaptation

"Les mesures se sont d’abord celles des différents pays bien évidemment. Donc de la France puis de l’Union Cycliste Internationale. Il y avait sans doute l’espoir que les mesures soient moins rudes ou sévères qu’elles ne l’étaient. Je ne suis pas convaincu que cela soit le cas mais bref…, a encore analysé le patron de la Grande Boucle face à la presse. Si mars ce n’est pas encore demain, on s’adaptera comme on s’est adapté, comme les coureurs se sont adaptés, comme les journalistes se sont adaptés, comme les organisateurs se sont adaptés, comme on s’est tous adaptés pour que les épreuves puissent avoir lieu."

Prudhomme: "On ne signera pas de dérogation pour untel ou untel"

La présence de certaines stars internationales du peloton pourraient également être soumises au respect du futur pass vaccinal voulu par le gouvernement français. A l’heure où la dérogation obtenue par Novak Djokovic pour l’Open d’Australie de tennis fait polémique, Christian Prudhomme prévient: il n’y aura pas de passe-droit sur les courses hexagonales.

"Que puis-je dire sur ce sujet si ce n’est que ce n’est pas en notre pouvoir et que l’on ne signera pas de dérogation pour untel ou untel. Ce seront évidemment les lois de la République française qui seront appliquées en adéquation avec les règles de l’UCI."