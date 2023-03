Paris-Nice: Pogacar en patron à la Couillole, Gaudu (encore) solide deuxième de la 7e étape

Leader de Paris-Nice, Tadej Pogacar a conforté son maillot jaune ce samedi en s'imposant au sommet du col de la Couillole. Le Slovène a dominé David Gaudu et Jonas Vingegaard, pour obtenir son septième succès de la saison.

Tadej Pogacar triomphe en patron. Le Slovène, maillot jaune sur le dos, a remporté ce samedi la septième étape de Paris-Nice, dont l'arrivée était située au sommet du Col de la Couillole. Solide leader, le coureur de l'équipe UAE Emirates a battu David Gaudu et Jonas Vingegaard.

Au lendemain d’une étape annulée en raison de vents violents, les grimpeurs avaient rendez-vous au Col de la Couillole (15,7km à 7,1%), pour une arrivée au sommet. Plusieurs sprinteurs ont par conséquent mis la flèche, à l’image d’Arnaud De Lie qui n’a pas pris le départ ou Mads Pedersen, porteur du maillot vert, qui a abandonné en cours de route.

Après une première heure de course intense, 19 coureurs ont réussi à se glisser dans l’échappée du jour, où Rémi Cavagna était le coureur le mieux classé. L'avance n'a jamais été conséquente, sous le rythme notamment de l'équipe UAE Emirates de Tadej Pogacar et d'Ineos Grenadiers.

A 40 kilomètres de l’arrivée, une chute dans une descente a envoyé Kevin Vauquelin à terre. Prometteur cinquième à la Loge des Gardes mercredi, le Français a mis plus de 15 bornes pour rentrer. Autre outsider, le Danois Mattias Skjelmose a lui été projeté au sol avant la montée finale.

Au pied du Col de la Couillole, la Jumbo-Visma et la Groupama-FDJ ont haussé le ton, avec la volonté de mettre à mal Tadej Pogacar. Kobe Goossens et Javier Romo, les derniers rescapés, n'ont pas mis longtemps à se faire reprendre. Chris Harper, coéquipier de Simon Yates, a été le premier dans le groupe des leaders à bouger à plus de 6 kilomètres.

Gaudu est à 12 secondes de Pogacar

Dans la foulée, Jonas Vingegaard a changé de rythme mais Tadej Pogacar n'a eu aucun problème pour suivre. Mieux, le maillot jaune a contré, obligeant le Danois à rouler avec David Gaudu et Romain Bardet dans sa roue. Le dernier vainqueur du Tour de France est revenu avec Gaudu à 4km sur "Pogi".

En forme, David Gaudu s'est permis d'accélérer, distançant à plusieurs reprises Jonas Vingegaard. C'est malgré tout un trio qui s'est présenté à la flamme rouge et Tadej Pogacar a fait parler son explosivité pour lever les bras devant le coureur de la Groupama-FDJ, obtenant déjà son septième succès de la saison.

Comme de coutume, la course se terminera par une étape ce dimanche dans l'arrière-pays niçois, avec en point d'orgue le Col d'Eze. Deuxième du général avec 12 secondes de retard sur Pogacar, David Gaudu devra tout tenter s'il souhaite renverser le Slovène.