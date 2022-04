Paris-Roubaix: l'Italienne Longo Borghini remporte la deuxième édition féminine

La coureuse italienne Elisa Longo Borghini a remporté ce samedi la deuxième édition féminine de Paris-Roubaix, en solitaire, avec une avance de près de 30 secondes sur la deuxième, Lotte Kopecky. Victoire Berteau, première Française, est 16e.

La cycliste italienne de l'équipe Trek-Segafredo Elisa Longo Borghini remporte en solitaire la deuxième édition du Paris-Roubaix féminin en 3 heures 10 minutes et 55 secondes, six mois après la première édition remportée par l'une de ses coéquipières, la britannique Elizabeth Mary Deignan. Ayant pris la tête rapidement, l'Italienne n'a laissé aucune de ses concurrentes revenir à sa hauteur et termine cette édition avec plus de trente secondes d'avance sur ses poursuivantes, qui ont très vite compris qu'elles ne se battraient que pour les places d'honneur.

"Je n'étais pas bien ces dernières semaines"

L'Italienne ajoute une nouvelle classique à son palmarès après le Tour des Flandres, les Strade Bianche, le Tropheo Alfredo Binda (x2) ou le GP de Plouay. Elisa Longo Borghini avait pourtant frôlé la correctionnelle dans un virage à hauteur du kilomètre 19. Heureusement pour l'Italienne, elle a su se reprendre sans chuter, après avoir glissé sur du sable. Après cette frayeur, l'Italienne, qui s'est classée deux fois 3e de la course en ligne aux Jeux olympiques, s'est offert une arrivée en solitaire sur 30 kilomètres sur les 124 de course, malgré les pavés et les crampes qui semblaient la malmener. La cycliste de 30 ans signe ainsi la plus belle victoire de sa carrière.

Derrière elle, la championne de Belgique Lotte Kopecky et la Néerlandaise Lucinda Brand, aussi issue de l'équipe Trek-Segafredo. "Je suis très heureuse d'avoir remporté ce Paris-Roubaix, a témoigné timidement la gagnante du jour au micro de FranceTV. Je n'étais pas bien ces dernières semaines et c'était assez frustrant. J'ai eu des moments difficiles et aujourd'hui je veux remercier ma famille qui m'a aidée à me remonter le moral. C'était une très belle performance de toute l'équipe."

La première Française de ce Paris-Roubaix se nomme Victoire Berteau et se classe 16e pour sa première participation, devant ses proches.