Vuelta (19e étape): Cort Nielsen signe un triplé à la faveur d'une échappée

L'échappée a résisté au peloton lors de la 19e étape du Tour d'Espagne. Déjà vainqueur à deux reprises lors de cette édition, Magnus Cort Nielsen a ajouté un troisième bouquet à sa collection ce vendredi, à Monforte de Lemos. Aucun problème en revanche pour Primoz Roglic, qui reste leader de la course avant le dernier week-end.

Ils étaient plus d'une vingtaine à avoir pris l'échappée dès les premiers kilomètres, dont Arnaud Démare. Mais le groupe s'est retrouvé à 18 après plusieurs difficultés. Même si le peloton, emmené par la Bike Exchange et la DSM, a maîtrisé longtemps l'écart sous les deux minutes, les plus forts du groupe se sont isolés dans le final.

Roglic solide leader avant le dernier week-end

Ils étaient sept à se disputer la victoire, dont deux membres de la formation EF. Lawson Craddock s'est sacrifié pour Magnus Cort Nielsen, le meilleur sprinteur du groupe sur le papier. Le Danois de 28 ans n'a pas tremblé pour devancer Rui Oliveira et Quinn Simmons. Anthony Roux, le Français de la Groupama-FDJ, a pris la cinquième place.

Magnus Cort Nielsen s'était déjà imposé grâce à une échappée lors de la sixième étape, avec une arrivée à l'Alto de la Montana de Cullera, où il avait résisté de justesse au retour des favoris. Il avait triomphé lors d'un sprint massif à Cordoba pour la 12e étape. Sa panoplie est désormais complète.

Ce samedi, c'est une étape longue de 202 kilomètres qui attend les coureurs et qui sera très accidentée, avec des ascensions courtes mais raides. Un chrono aura lieu ce dimanche à Saint-Jacques de Compostelle, long de 33 kilomètres. Double tenant du titre, Primoz Roglic a 2 minutes et 30 secondes d'avance sur Enric Mas. Guillaume Martin, premier Français, est toujours neuvième au général.