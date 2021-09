Vuelta (18e étape): victoire en patron de "Superman" Lopez, Roglic solide leader

Le Colombien Miguel Angel Lopez a été le plus fort dans la montée finale vers le Gamoniteiru pour remporter ce jeudi la 18e étape du Tour d'Espagne, juste devant le Slovène Primoz Roglic, qui reste leader du classement général.

Mission remplie pour Miguel Angel Lopez. Troisième des 11e et 17e étapes, "Superman" a fini par s’imposer ce jeudi en venant à bout de l’ascension du terrible Gamoniteiru, un morceau inédit sur les routes du Tour d'Espagne avec ses 15 kilomètres d'ascension à 10-12% de moyenne. Un dessert bien copieux au bout d’un tracé tout aussi exigeant sur les hauteurs des Asturies, qui comprenait en plus deux cols de première catégorie et un autre de deuxième catégori.

Parti à quatre kilomètres du but lors de cette 18e étape, Lopez a déposé David de la Cruz, qui avait lui-même repris un peu plus tôt Michael Storer, rescapé de l’échappée du jour. Le Colombien de poche (1m64) n'a ensuite pas tremblé pour signer le plus beau succès de sa saison.

Roglic solide leader

Primoz Roglic, lui, a bien géré. Au lendemain de sa victoire en patron et en solitaire au sommet des lacs de Covadonga, le Slovène de la Jumbo-Visma est venu prendre la deuxième place de l’étape pour conforter son maillot rouge de leader. A trois jours du dénouement de cette Vuelta, le podium provisoire est complété par deux Movistar, Enric Mas (+2’30’’) et Lopez (+2’53’’). Suivent Jack Haig (+4’36’’, Bahrain-Victorious) et Egan Bernal (+4’43’’, Ineos). Avec le contre-la-montre prévu samedi dans les rues de Saint-Jacques-de-Compostelle, rien ne semble pouvoir empêcher Roglic, tout frais champion olympique du chrono, de devenir le premier coureur à rafler trois Vuelta de rang depuis Roberto Heras (2003, 2004, 2005).

Côté français, mauvaise opération pour Romain Bardet (DSM), qui a perdu le maillot de meilleur grimpeur, désormais porté par... son coéquipier Storer. Déception également pour Guillaume Martin (Cofidis), qui glisse au neuvième rang du général.