Giro (11e étape): la sensation Dainese s'impose au sprint, Bardet perd une place au général

Alberto Dainese a remporté la 11e étape du Giro ce mercredi entre Santarcangelo di Romagna et Reggio Emilia. L'Italien s'est imposé au sprint, en devançant notamment Arnaud Démare, 4e. Au général, Romain Bardet perd une place au jeu des bonifications et est désormais quatrième.

Alberto Dainese crée la sensation à domicile. Le coureur italien (DSM) s'est imposé en costaud au sprint ce mercredi sur la 11e étape du Giro, devant Fernando Gaviria (UAE Emirates), Simone Consonni (Cofidis) et le Français Arnaud Démare (Groupama-FDJ). Dainese, 24 ans, a déjoué tous les pronostics et décroche sa première victoire depuis février 2020.

"Il manquait de confiance en lui mais on sait qu'il est très rapide, a réagi Romain Bardet, son coéquipier, au micro d'Eurosport. Il a la vitesse, maintenant ça va le débloquer dans la tête donc c'est très bien. C'est un très grand talent, il fallait juste le déclic et ça va être l'un des coureurs les plus rapides dans les années à venir."

Bardet poussé hors du podium

L'Espangol Juan Pedro Lopez (Trek-Segafredo) garde la maillot rose de leader à l'issue de cette étape. Au général, l'Equatorien Richard Carapaz (Ineos) s'empare de la deuxième place et pousse Bardet en dehors du podium grâce à des bonifications acquises au cours de l'étape. Mais le Français, 4e, reste en embuscade, à 14 secondes de la première place.

Dans une étape où les températures ont atteint jusqu'à 30 degrés, le peloton a roulé le plus souvent groupé à l'exception d'une échappée de deux coureurs (Rastelli, Taglioni) rejoints peu après la mi-parcours à la sortie de Bologne. A 58 kilomètres de l'arrivée, le Belge Dries De Bondt s'est lancé dans un raid solitaire qui a pris fin à seulement 1,3 km de la ligne.

Jeudi, la 12e étape, la plus longue du Giro, traverse la chaîne des Apennins, de Parme à Gênes, sur 204 kilomètres. Le parcours comporte trois montées répertoriées favorables aux baroudeurs malgré les 30 derniers kilomètres relativement plats.