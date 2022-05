Giro: Biniam Girmay donne de ses nouvelles après son abandon pour un bouchon dans l’œil

Biniam Girmay a donné de ses nouvelles sur les réseaux sociaux ce mercredi, quelques heures après son abandon sur le Tour d’Italie en raison d’une blessure à l’œil provoquée par le bouchon d’une bouteille de prosecco sur le podium la veille.

Biniam Girmay (22 ans) se souviendra certainement toute sa carrière de son premier Giro. Le coureur est entré dans l’histoire mardi en devenant le premier Africain à remporter une étape sur un Grand Tour en décrochant la 10e du Tour d’Italie, à l’issue d’un sprint monstrueux devant Mathieu van der Poel. Son passage sur le podium restera aussi gravé dans les mémoires puisque le membre de la formation Intermarché-Wanty-Gobert s’est blessé à l’œil gauche en recevant le bouchon d'une bouteille de prosecco dans son œil gauche.

"Je vais bien"

Une blessure qui l’a finalement contraint à l’abandon ce mercredi avant le départ de la onzième étape. Quelques heures plus tard, le dernier vainqueur de Gand-Wevelgem a donné des nouvelles rassurantes sur les réseaux sociaux. "Bonjour, je vais bien et je tiens à remercier tout le monde pour les messages et le soutien, a-t-il écrit. Ça me rend triste de manquer la suite du Giro. Mais je dois m'arrêter, récupérer et me reposer pendant quelques jours. À bientôt."

Après l’incident douloureux, Biniam Girmay s’était rendu dans un hôpital pour faire analyser sa blessure et déterminer sa gravité. Il en était ressorti avec un impressionnant bandage sur son œil meurtri avant de fêter sa victoire avec ses coéquipiers. Son équipe avait indiqué attendre la nuit avant de prendre une décision sur la suite de la course de son protégé. Elle a finalement agi par précaution en le retirant de la liste des partants.

Ce mercredi, le peloton s’est élancé de Santarcangelo di Romagna pour rejoindre Reggio Emilia lors d’un parcours de 203 kilomètres qui pourrait encore se conclure par un sprint. L’Espagnol Juan Lopez Perez est toujours en tête du classement général avec 12 secondes d’avance sur le Portugais Joao Almeida et 14 sur le Français Romain Bardet.