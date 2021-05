Giro (15e étape): grosse chute au départ, la course neutralisée

Une chute au départ de la 15e étape du Tour d'Italie a contraint l'organisation à neutraliser provisoirement la course. Trois coureurs ont abandonné: Buchmann, Berhane et van Emden.

Au lendemain de la terrible ascension du Monte Zoncolan, le peloton du Tour d'Italie vient de subir une grosse secousse dès l'entame de la 15e étape. Alors qu'une échappée tentait de prendre quelques mètres d'avance, la course a rapidement été interrompue. Pour cause, une chute collective intervenue au sein du peloton.

6e du général, Buchmann abandonne

Après une trentaine de minutes de neutralisation, le temps de prendre en charge les coureurs blessés, la course a pu repartir en direct de Gorizia. Non sans dégâts, puisque Emmanuel Buchmann (Bora), 6e du général à 2'36 de Bernal, a été contraint à l'abandon. Natnael Berhane (Cofidis) et Jos van Emden (Jumbo-Visma) ne sont pas non plus repartis. À noter que Giacomo Nizzolo, vainqueur d'étape deux jours plus tôt, n'avait pas pris le départ à Grado.

Ce samedi, Egan Bernal avait écrasé la concurrence en prenant encore du temps sur tous ses riveaux pour le classement général au terme d'une étape remportée par Fortunato. À une semaine de l'arrivée finale à Milan, le Colombien compte à présent 1'33 d'avance sur Vlasov, son plus proche poursuivant.